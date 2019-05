Skauta Ota Haščáka očaril výkonmi Hronek, na titul favorizuje Rusov

Ako uviedol v rozhovore pre TASR, šampionát dosahuje z herného hľadiska zatiaľ veľmi vysokú úroveň.

Bratislava 16. mája (TASR) - Hokejové MS na Slovensku si nenechal ujsť ani bývalý dlhoročný reprezentant SR Oto Haščák, ktorý už niekoľko rokov pracuje ako skaut pre klub NHL New York Rangers. Ako uviedol v rozhovore pre TASR, šampionát dosahuje z herného hľadiska zatiaľ veľmi vysokú úroveň. Na titul favorizuje Rusov, i keď okruh kandidátov na zlato je podľa neho širší.



Haščák v prvých dňoch zakotvil v Bratislave, kde sledoval zápasy B-skupiny. "Ako skaut sledujem mladíkov, ktorí sú pripravení na NHL, respektíve majú šancu hrať v NHL. Takisto pozorujem voľných hráčov, alebo tých, ktorí by boli zaujímaví pre klub v prípade trejdu," načrtol náplň svojej práce. Vytypovaných hráčov sleduje počas celej sezóny, z hľadiska jeho reportov sú však majstrovstvá sveta kľúčové: "Rusi či Švédi majú na MS takmer kompletne celé tímy z NHL, takže tých hráčov som celú sezónu nemal možnosť vidieť. Väčšina sú podpísaní na niekoľko rokov. Pre môj klub je však dôležité vedieť, ako dokážu hrať a čo dokážu vyprodukovať na tejto úrovni. Môj report môže potom zavážiť pri potenciálnej výmene." V Bratislave videl zápasy slabšej i lepšej úrovne, celkovo však hodnotí šampionát ako veľmi kvalitný. "Zatiaľ najlepší zápas bol duel Čechov so Švédmi, aj atmosférou, aj počtom gólov. Bolo to naozaj o hokeji. Veľmi kvalitný bol aj súboj Čechov s Rusmi. Mám však povinnosť odsledovať i zápasy slabších tímov. Vynikajúcu úroveň mal napríklad duel Lotyšska so Švajčiarskom. Keďže na MS zavítalo množstvo vynikajúcich hráčov, je sa na čo pozerať," povedal niekdajší reprezentačný útočník pre TASR.



Samozrejme, v drobnohľade má najmä hráčov newyorských "jazdcov". "Sledujem 'nášho' Filipa Chytila v českom mužstve. Zatiaľ strieda lepšie výkony s horšími. Je však stále mladý, potrebuje skúsenosti. V českom tíme Jakub Voráček a Radko Gudas ukazujú, že majú veľkú hráčsku aj mentálnu silu, pre svoje mužstvo veľa znamenajú. Veľmi dobre hrá aj Jakub Vrána a Ondřej Palát, sú to vynikajúci hokejisti. Z ruských hviezd sa mi najviac pozdáva Jevgenij Malkin, hrá vynikajúci turnaj. Pre ruskú súpisku platí, že čo meno, to pojem. Myslím si však, že Rusi začnú naplno hrať až od štvrťfinále. Až vtedy budú hrať to, čo vedia, doteraz sa bavili hokejom."



Z mladších hráčov ho upútal český obranca Filip Hronek, ktorý v tejto sezóne prerazil do zostavy Detroitu. "Filip je pre mňa obrovským prekvapením. Z toho, čo som videl, tak si myslím, že to bude raz jeden z top svetových ofenzívnych obrancov. Predvádza niečo, čo je v jeho veku obdivuhodné," vyzdvihol Haščák výkony 21-ročného beka, ktorý v prvých troch zápasoch na MS nazbieral päť bodov (2+3). Českí novinári ho už prirovnávajú k bývalému produktívnemu obrancovi Marekovi Židlickému: "Už v čase, keď sme ho chceli ako Rangers draftovať, som vravel, že to bude nový Židlický. Vôbec ma to neprekvapuje, hrá podobným štýlom. Dokonca si myslím, že môže byť ešte lepší. Páčil sa mi už od 17-tich rokov, odvtedy urobil obrovský progres. Žiaľ, Detroit nám ho na drafte uchmatol, naša organizácia ho veľmi chcela, nič sme s tým ale nemohli urobiť."



Jedným okom Haščák sleduje aj dianie v Košiciach, kde sa na ľade Steel arény preháňajú dve najväčšie talenty súčasného svetového hokeja Fín Kaapo Kakko a Američan Jack Hughes. Obaja 18-roční útočníci bojujú o post tohtoročnej draftovej jednotky. Na šampionáte má zatiaľ navrch Kakko, ktorý nastrieľal už päť gólov, Hughes na prvý bod stále čaká. "Obaja sú kvalitní svetoví hráči, v bratislavskej skupine takých nenájdeme. Podľa výkonov na MS by mal byť draftovou jednotkou Kakko a Hughes dvojkou. Oboch pozorne sledujeme, keďže Rangers budú v tohtoročnom drafte vyberať ako druhí v poradí. Prvú voľbu majú zástupcovia New Jersey, uvidíme, koho nám nechajú..."



Už prvé dni naznačili silu tímov, Haščák už má svojho favorita na titul. "Čisto podľa súpisiek to vyzerá na finále Švédsko - Rusko. Pravda, Švédi zatiaľ nehrajú až tak dobre, ako vlani v Dánsku. Nemajú až taký kompaktný tím, nie je tam až taká chémia. Rusi zatiaľ neukázali pravú silu, neboli nútení. V košickej skupine netreba zabúdať na USA a Kanadu, Fíni vždy vedia prekvapiť. Myslím si, že Rusi pôjdu tvrdo za titulom, budú chcieť byť majstri sveta, majú tu naozaj dobrý tím zložený z megahviezd NHL ako sú Nikita Kučerov, Jevgenij Malkin či Alexander Ovečkin. Navyše, v bránke majú vynikajúceho Andreja Vasilevského, podľa mňa najlepšieho brankára na turnaji, a to je v hokeji to najpodstatnejšie. Aj na Slovensku potvrdzuje, že patrí medzi svetových brankárov."



Už dávno nebola na MS taká vysoká účasť hráčov z NHL, ako tento rok v Bratislave a Košiciach. Podľa Haščáka je to veľmi prínosné z hľadiska rozvoja hokeja. "Je pre mňa príjemným prekvapením, že hokejisti z NHL majú veľký záujem reprezentovať svoje krajiny. Pamätám si na roky, keď Kanaďania a Američania zostavovali svoje tímy väčšinou z hráčov pôsobiacich v Európe, farmárskej AHL a univerzitných líg. Bohuvďaka, že teraz sú ochotní prísť na MS aj tie najväčšie hviezdy z profiligy. Šampionáty sú o to kvalitnejšie a ľudí to na štadióny viac láka. Je dobre, že fanúšikovia v Európe môžu vidieť svoje idoly naživo v akcii, nie každý má možnosť prísť sa pozrieť do Ameriky na zápas NHL." Američania a Kanaďania zmenili svoj prístup a na MS posielajú to najlepšie, čo majú práve k dispozícii. "Je to preto, že v NHL hrá veľmi veľa Európanov, ktorí tam tvrdia muziku. V prvej desiatke či pätnástke kanadského bodovania je polovica hráčov zo starého kontinentu. V NHL veľmi dobre vedia, že bez európskych hráčov by nebola liga taká kvalitná. Vedia, že keď vyjdu v ústrety hráčom a pustia ich na šampionát, tak im to potom vrátia. Samozrejme, NHL sa snaží spolupracovať s IIHF a s top európskymi krajinami, vďaka tomu sa na štarte sezóny niektoré profiligové zápasy konajú v Prahe, Štokholme či Helsinkách. Snažia sa NHL vo svete predať a ďalej ju distribuovať. Je takisto snaha odohrať súťažné zápasy v Číne. Hokej zatiaľ nedosahuje úroveň futbalu, ktorý má celosvetový dosah, a treba ho ako šport propagovať. V čím viac krajinách sa bude hokej hrať, tým bude vyššia konkurencia."



Spoza zámoria už presiakli snahy expandovať do Európy v ešte väčšom formáte, hovorí sa o možnom vytvorení európskej divízie NHL. "Myslím si, že v budúcnosti to bude reálne. Nič nie je nemožné. Pamätám si, keď sa po rozpade bývalého režimu otvorili hranice a ako sa hokejisti vychrlili do zámoria. Predtým nebolo možné dostať sa do NHL pred 30-kou. Dnes v nej hrá 200 Európanov... Prial by som si vytvorenie európskej divízie, pre fanúšikov by to bolo skvelé. NHL je top svetová súťaž, každý ju chce vidieť," dodal Haščák.