Skialpinistka M. Jagerčíková získala na MS striebro v šprinte

Villars 10. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková získala striebornú medailu v šprinte na MS vo švajčiarskom stredisku Villars.



Tridsaťtriročná skialpinistka postúpila z kvalifikácie štvrtým najlepším časom. Následne suverénne ovládla štvrťfinále aj semifinále. Vo finálovej jazde bola rýchlejšia len Španielka Claudia Galicia Cotrinová. "Počas pretekov som mala v hlave len to, že je to dlhé a už chcem byť v cieli. Momentálne si neuvedomujem, čo som dokázala. Asi to príde až na hoteli," uviedla Jagerčíková.



V mužskej kategórii nepostúpil Jakub Šiarnik z kvalifikácie. Medzi juniormi skončil Boris Obergries na 15. mieste. Kadetka Laura Kovárová bola na 16. priečke, Matúš Černek obsadil 25. pozíciu.