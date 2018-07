Skokan na lyžiach Freund po zranení už opäť skáče

Olympijský víťaz zo Soči si v posledných rokoch až dvakrát pretrhol krížny väz v kolene a nútene pauzuje od sezóny 2016/2017.

Lipsko 8. júla (TASR) – Nemecký skokan na lyžiach Severin Freund sa po dlhodobom zranení priblížil k návratu do súťažného kolotoča. Olympijský víťaz zo Soči si v posledných rokoch až dvakrát pretrhol krížny väz v kolene a nútene pauzuje od sezóny 2016/2017.



To, že to s návratom na skokanské mostíky myslí vážne, dokazuje aj video jeho prvé skoku, ktoré uverejnil na svojich účtoch na sociálnych sieťach. "Som nadšený! Mám pred sebou ešte dlhú cestu, ale konečne opäť skáčem. Je pekne znova si zalietať po tak dlhom čase strávenom na zemi," napísal Freund svojim fanúšikom.



Pre zranenie vynechal Freund majstrovstvá sveta v roku 2017 a taktiež tohtoročné ZOH v Pjongčangu. V súčasnosti sa pripravuje na budúcoročný svetový šampionát, ktorý sa uskutoční v rakúskom Seefelde. Informovala agentúra DPA.