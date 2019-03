Skokan na lyžiach Kobajaši sa stal prvým japonským víťazom SP

Výsledky:



1. Robert Johansson (Nór.) 262,0 bodov (127 m + 129,5 m), 2. Stefan Kraft (Rak.) 258,3 (134+126), 3. Peter Prevc (Slov.) 252,8 (125,5+129), 4. Philipp Aschenwald (Rak.) 250,2 (127+130,5), 5. Rjoju Kobajaši (Jap.) 250,1 (127+126), 6. Domen Prevc (Slov.) 245,7 (129+123,5), 7. Roman Koudelka (ČR) 244,8 (127,5+130), 8. Jukija Sato (Jap.) 244,4 (130+126), 9. Johann Andre Forfang (Nór.) 241,4 (121+130), 10. Markus Eisenbichler (Nem.) 237,8 (120+132)



poradie v SP (po 23 z 28 súťaží): 1. Kobajaši 1665 bodov, 2. Kamil Stoch (Poľ.) 1165, 3. Kraft 1097, 4. Piotr Žyla 968, 5. Dawid Kubacki (obaja Poľ.) 841, Johansson 807

Oslo 10. marca (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Robert Johansson zvíťazil v nedeľňajších pretekoch Svetového pohára na domácom mostíku v Osle. V celkovom súčte oboch kôl získal 262,0 bodov. Na druhom mieste skončil Rakúšan Stefan Kraft (258,3), tretí bol Slovinec Peter Prevc (252,8).Rjoju Kobajaši obsadil v Osle piate miesto, aj to mu však stačilo na to, aby sa stal v predstihu víťazom SP 2018/2019. Podarilo sa mu to ako prvému Japoncovi v histórii. Doterajším maximom japonských skokanov bolo celkovo druhé miesto Kazujošiho Funakiho v roku 1998.