Škrtel, Hubočan a Nemec ukončili reprezentačnú kariéru

Na archívnej snímke Martin Škrtel. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 22. februára (TASR) - Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec ukončili kariéru v slovenskej futbalovej reprezentácii. Oznámili to mesiac pred začiatkom kvalifikácie ME 2020. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



"Moje rozhodnutie skončiť v reprezentácii sa nerodilo ľahko, dôkladne som zvážil všetky pre a proti a dospel som k názoru, že práve teraz je čas skončiť. Som presvedčený, že nasledujúcu kvalifikáciu by som už nedokončil, a preto by nebolo správne ani fér, ak by som odohral dva, tri zápasy a potom by som ukončil moje pôsobenie v reprezentácii," uviedol doterajší kapitán Škrtel.



Zverenci Pavla Hapala nastúpia 21. marca v Trnave na úvodný zápas kvalifikácie proti Maďarsku, okrem Škrtela sa však budú musieť zaobísť aj bez ďalej dvojice hráčov. "Rozhodnutie skončiť v reprezentácii bolo pre mňa veľmi ťažké. Ťažko sa mi lúči s niečím, čo je také blízke môjmu srdcu, no zavážila moja súčasná situácia. Som neskutočne vďačný, že mi bolo dopriate reprezentovať moju krajinu. Na túto kapitolu v mojej futbalovej kariére rozhodne nikdy nezabudnem. Či už so spoluhráčmi, tak aj s fanúšikmi sme toho zažili a dosiahli sme veľa. Napriek tomu, že na ihrisko už v slovenskom drese nevybehnem, chalanom budem fandiť naďalej, budem s nimi prežívať všetky zápasy a želám im, aby robili, teraz už 'nám fanúšikom' a celej slovenskej futbalovej verejnosti, radosť," povedal Hubočan.

