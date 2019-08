Škrtel sa podľa talianskych médií dohodol s Atalantou na ročnej zmluve

Tridsaťštyriročný stopér pôsobil v uplynulej sezóne vo Fenerbahce Istanbul, s tureckým klubom však nepredĺžil zmluvu a bol voľný hráč.

Bergamo 9. augusta (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel sa dohodol s talianskym prvoligistom Atalantou Bergamo na ročnej zmluve s opciou na ďalšiu sezónu. V piatok o tom informoval portál www.stadiosport.it.



Tridsaťštyriročný stopér pôsobil v uplynulej sezóne vo Fenerbahce Istanbul, s tureckým klubom však nepredĺžil zmluvu a bol voľný hráč. V médiách sa skloňoval aj jeho prestup do Glasgowu Rangers či FC Parma.



Atalanta získala v uplynulom ročníku Taliansky pohár, obsadila 3. miesto v Serie A a v tej nadchádzajúcej sa predstaví v skupinovej fáze Ligy majstrov. Škrtel priniesol želané skúsenosti do stredu obrany Atalanty.



Za sebou má bohatý futbalový životopis. Profesionálnu kariéru odštartoval v Trenčíne, z ktorého v roku 2004 prestúpil do Zenitu Petrohrad a po ďalších štyroch si ho vyhliadol slávny FC Liverpool. V drese "the Reds" odohral dokopy 320 duelov a strelil 18 gólov, zahral si v Lige majstrov i Európskej lige a získal jednu trofej. Vo finále Ligového pohára v roku 2012, v ktorom Liverpool zdolal Cardiff po penaltovom roztsrele, dokonca sám skóroval. Po deviatich sezónach v Premier League strávil uplynulé tri vo Fenerbahce Istanbul. Štvornásobný víťaz ankety o slovenského Futbalistu roka odohral v národnom drese 103 zápasov a strelil šesť gólov, predstavil sa na MS 2010 v Juhoafrickej republike a EURO 2016 vo Francúzsku.