Skvelá Vlhová ovládla v Jasnej aj slalom Európskeho pohára

Výsledky slalomu EP v Jasnej:



1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:45,37 min, 2. Charlie Guestová (V. Brit.) +0,80 s, 3. Ylva Staalnackeová (Švéd.) +0,88, 4. Mina Fuerst Holtmannová (Nór.) +0,97, 5. Marlene Schmotzová (Nem.) +1,14, 6. Charlotte Chableová (Švaj.) +1,35, 7. Katharina Huberová (Rak.) +1,44, 8. Gabriela Capová (ČR) +1,55, 9. Charlotta Säfvenbergová (Švéd.) +1,63, 10. Elena Stoffelová (Švaj.), Emelie Wikströmová (Švéd.) obe +1,65, ... 51. Sophia Christine LILGOVÁ (SR) +20,47

Jasná 3. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zvíťazila aj v nedeľnom slalome Európskeho pohára v Jasnej. Na druhom mieste skončila Britka Charlie Guestová s odstupom 80 stotín sekundy, tretia bola Švédka Ylva Staalnackeová (+0,88). Ďalšia slovenská reprezentantka, 16-ročná Sophia Christine Lilgová, obsadila 51. pozíciu (+20,47).Vlhová nemá vyjazdené body v menej prestížnom seriáli EP, takže štartovala s vyšším číslom 24. Po prvom kole figurovala na druhom mieste za priebežnou líderkou Marlene Schmotzovou z Nemecka, na ktorú strácala jedenásť stotín. V druhom kole si ako najväčšia favoritka jednoznačne vybojovala druhé víkendové víťazstvo po triumfe v sobotnom obrovskom slalome.povedala Vlhová v cieľových priestoroch, kde ju druhý deň za sebou oslavoval početný dav fanúšikov:Dvadsaťtriročná Slovenka sa suverénne stala najúspešnejšou pretekárkou víkendu a získala Veľkú cenu Demänovských jaskýň. Najstaršie lyžiarske podujatie na Slovensku sa s pauzami organizuje od roku 1939.Tím slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej si napriek cestovným komplikáciám stojí za rozhodnutím prísť do Jasnej aj po skončení podujatia Európskeho pohára. Víťazstvá v sobotnom obrovskom i nedeľnom špeciálnom slalome potešili, účasť v slovenskom rezorte mala aj širší význam.Vlhová využila víkendové súťaže ako intenzívny tréning pred pokračovaním Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne. V Česku už bola niekoľko dní tento týždeň, na Liptove však našla lepšie podmienky a na Slovensku zotrvá až do stredy.prezradil tréner Livio Magoni.Slovenská reprezentantka sa v najbližších dňoch bude pripravovať "doma", aby nemusela vzápätí cestovať naspäť do Česka:Prioritu v programe majú zostávajúce dve podujatia Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne a Soldeu v Andorre, v oboch dejiskách sa Vlhová predstaví v obrovskom a klasickom slalome. Európsky pohár v Jasnej bol najmä o príprave, ale vzhľadom na jej víťaznú mentalitu a domáce prostredie aj o výsledku.zdôraznil brat a manažér tímu Boris Vlha. Jeho sestra najbližšie rozbalí pretekárskeho ducha 8. a 9. marca už na úrovni Svetového pohára.