Vlhová obsadila v obrovskom slalome v Kronplatzi 4. miesto

Výsledky obrovského slalomu SP v Kronplatzi:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:04,75 min, 2. Tessa Worleyová (Fr.) +1,21 s, 3. Marta Bassinová (Tal.) +1,57, 4. Petra VLHOVÁ (SR) +2,06, 5. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +2,31, 6. Federica Brignoneová (Tal.) +2,36, 7. Meta Hrovatová (Slov.) +2,45, 8. Ricarda Haaserová (Rak.) +2,97, 9. Wendy Holdenerová (Švaj.) +3,40, 10. Frida Hansdotterová (Švéd.) +3,60



Celkové poradie SP (po 19 z 37 súťaží): 1. Shiffrinová 1394 bodov, 2. VLHOVÁ 898, 3. Holdenerová 593, 4. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 418, 5. Rebensburgová 411, 6. Hansdotterová 407



Poradie obrovského slalomu (5 z 8): 1. Shiffrinová 355 bodov, 2. Worleyová 345, 3. Brignoneová 310, 4. Rebensburgová 255, 5. VLHOVÁ 218, 6. Mowinckelová 199

Bratislava 15. januára (Teraz.sk/TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v utorňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v Kronplatzi štvrtú pozíciu. Za víťaznou Mikaelou Shiffrinovou z USA zaostala o 2,06 sekundy, druhá bola Francúzka Tessa Worleyová (+1,21) a tretia domáca Talianka Marta Bassinová (+1,57).Dvadsaťtriročná Shiffrinová dosiahla 53. prvenstvo v kariére SP, celkovo ôsme v obrovskom slalome a druhé v "obráku" v tomto ročníku. Upevnila si vedúce postavenie v celkovom poradí seriálu a dostala sa na čelo hodnotenia disciplíny.povedala Američanka v televíznej reakcii.Jej slovenská vrstovníčka sa v obrovskom slalome predstavila prvýkrát od víťazného Semmeringu koncom decembra. Pri premiérovom štarte v elitnej žrebovanej sedmičke technicky najnáročnejšej alpskej disciplíny mala číslo 6 a išla hneď po Shiffrinovej. Tá ideálne časovala nasadzovanie do oblúkov, vďaka čomu si do záverečnej pasáže priniesla rýchlosť a nastavila samostatné parametre 1. kola. Vlhovej sa agresívnou jazdou darilo odpovedať na začiatku, v strmšej časti už išla v červených číslach, no rovnako na tom boli aj ďalšie popredné pretekárky. Slovenka sa zaradila na tretie miesto tesne za Worleyovú.Kým Američanka si pred 2. kolom vypracovala skvelú východiskovú pozíciu na víťazstvo, rozdiely na nasledujúcich priečkach boli minimálne. Vlhová strácala na Worleyovú len tri stotiny sekundy, za ňou bola o päť stotín Bassinová. Ragnhild Mowinckelová z Nórska mala manko 1,50 sekundy, neďaleko pódia boli aj Talianka Federica Brignonenová (+1,61) či Nemka Viktoria Rebensburgová (+1,70). Posledná menovaná sa na trati svojho trénera ako prvá prihlásila o posun vo výsledkovej listine, no výraznejšie prehovorila Bassinová, ktorá mala po dojazde najlepšiu jazdu 2. kola. Vlhová odštartovala vo vysokom tempe, v náročnej pasáži tesne pred druhým medzičasom sa však dostala do miernych problémov a v cieli sa zaradila takmer polsekundy za Bassinovú.Vlhová nepridala druhé pódiové umiestenie v obrovskom slalome za sebou, keďže Worleyová zvládla kľúčovú časť brilantne a pripísala si najlepší čas 2. kola. Shiffrinovej náskok skresala o 18 stotín, ale fenomenálna Američanka s prehľadom ukontrolovala svoj druhý "obrákový" úspech v tejto sezóne po francúzskom Courcheveli. Celkové poradie SP vedie so ziskom 1394 bodov, druhá je Vlhová (898 b). Shiffrinová má na čele hodnotenia disciplíny na konte 355 bodov, slovenskej lyžiarke patrí s 218 bodmi piata pozícia.