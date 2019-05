Slavia Praha má double po 77 rokoch, Köstl: Takmer dokonalá sezóna

Slavia má za sebou skvelú sezónu, získala v nej 19. majstrovský titul v klubovej histórii, ktorý bol piaty v ére samostatnosti.

Praha 23. mája (TASR) - Olomoucký Andrův stadion sa v stredu stal svedkom prvého double futbalistov Slavie Praha za 77 rokov. "Zošívaní" vo finále MOL Cupu zvíťazili nad Baníkom Ostrava 2:0 a prvýkrát v ére samostatnosti triumfovali v lige aj národnom pohári.



Slavia má za sebou skvelú sezónu, získala v nej 19. majstrovský titul v klubovej histórii, ktorý bol piaty v ére samostatnosti. V pohári má deviaty triumf, obhájila v ňom minuloročné víťazstvo, postúpila do štvrťfinále Európskej ligy UEFA. "Táto sezóna sa dá nazvať takmer dokonalou. Ešte sme mohli vyhrať Európsku ligu," zažartoval Jaroslav Köstl, asistent trénera Jindřicha Trpišovského. "Prekvapilo ma, že oslavy po zisku titulu ani neboli príliš divoké. Atmosféra v Olomouci bola fantastická a úžasná. Odhodlanie tímu bolo veľké. Všetci sme išli za spoločným cieľom. Išli sme na morálku, no zvládli sme to," dodal Köstl. Z trofeje sa radujú aj Slováci Miroslav Stoch, Jakub Hromada a Martin Kuciak, hoci nezasiahli do finále.



Skóre v 37. minúte otvoril Tomáš Souček, ktorý z jedenástky prekonal slovenského brankára Viktora Budinského. Hlavný rozhodca Petr Ardeleanu odpískal zákrok Václava Procházku na Micheala Ngadeua-Ngadjuiho. Dvanásť minút pred koncom riadneho hracieho spečatil výsledok Lukáš Masopust. Jedenástku proti svojmu mužstvu nezvládol Milan Baroš. Ten dostal červenú kartu za konflikt s rozhodcom na hracej ploche, kam vybehol a opustil lavičku náhradníkov, na ktorej začal zápas.



"Červená karta počas zápasu. Hrubé nešportové správanie - poškodenie vybavenia ihriska (lavičky), niekoľkonásobné udretie päsťou do krytu lavičky v prerušenej hre, čím prišlo k jej poškodeniu," uvádza sa v zápise o stretnutí. "Plán bol, že Baroš nastúpi a zatlačí na stopérov. Má skúsenosti. Žiaľ," citoval portál idnes.cz trénera Ostravy Bohumila Páníka. Tridsaťsedemročný bývalý český reprezentant už aj v minulosti viackrát neudržal nervy na uzde. Je možné, že ho fanúšikovia Baníka už v súťažnom zápase neuvidia, keďže po sezóne avizoval ukončenie kariéry. Ďalšou škrvnou finále bolo fyzické napadnutie tímu videorozhodcov ostravskými priaznivcami. Záležitosť rieši polícia.