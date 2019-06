Slavia Praha súhlasila s prestupom Stocha do PAOK Solún

Dvadsaťdeväťročný slovenský reprezentant sa vráti do známeho prostredia, v PAOK Solún pôsobil v ročníku 2013/2014 na hosťovaní z Fenerbahce Istanbul.

Praha 29. júna (TASR) - Vedenie Slavie Praha súhlasilo s prestupom slovenského futbalistu Miroslava Stocha do tímu gréckeho majstra PAOK Solún. V sobotu to na twitteri oznámil šéf "zošívaných" Jaroslav Tvrdík.



Stoch pomohol "zošívaným" v uplynulej sezóne k double, v lige strelil 12 gólov. "Na odporúčanie trénerov a športového úseku som podpísal transfer," uviedol Tvrdík. Povolenie na odlet do Grécka dostal už v piatok, aby mohol vyjednávať o zmluve a vyriešiť ďalšie podrobnosti. "Je to neplánované, ale sú situácie, keď treba vyjsť hráčovi v ústrety," informoval na sociálnej sieti Tvrdík s tým, že Stoch odchádza pre vážne osobné dôvody.



Dvadsaťdeväťročný slovenský reprezentant sa vráti do známeho prostredia, v PAOK Solún pôsobil v ročníku 2013/2014 na hosťovaní z Fenerbahce Istanbul. Podľa portálu iDnes.cz Slavia zinkasuje 1,5 milióna eur.



Do Prahy prišiel v roku 2017 z tureckého Fenerbahce Istanbul. Počas dvoch sezón nastúpil na 88 duelov, v ktorých si pripísal 20 presných zásahov. V drese slovenskej reprezentácie skóroval šesťkrát v 55 zápasoch.