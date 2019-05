Na slávnych dostihoch Kentucky Derby diskvalifikovali víťaza

Tradičná US-Triple-Crown-Serie pokračuje dostihmi Preakness Stakes v Baltimore a Belmont Stakes v New Yorku.

Washington 5. mája (TASR) - Najslávnejšie americké dostihy Kentucky Derby vyhral outsider Country House v sedle s francúzskym džokejom Flavienom Pratom. Pôvodného víťaza 145. ročníka Maximum Security pritom polhodinu po triumfe diskvalifikovali kvôli znevýhodneniu súpera.



"Stalo sa to po prvý raz od roku 1875," informovala agentúra DPA. Druhé miesto obsadil pred 150.000 divákmi Code of Honor (džokej John Velazquez), tretí skončil Tacitus (džokej Jose Ortiz). Tradičná US-Triple-Crown-Serie pokračuje dostihmi Preakness Stakes v Baltimore (20. mája) a Belmont Stakes v New Yorku (10. júna).