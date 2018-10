Slováci budú v Turecku bojovať o postup do elitnej fázy ME 2019

program SR 17 na turnaji 10. skupiny v 1. fáze kvalifikácie ME 2019

streda 24. októbra: Severné Írsko - Slovensko (Manavgat, 12.00 h)



sobota 27. októbra: Slovensko - San Maríno (Manavgat, 12.00)



utorok 30. októbra: Slovensko - Turecko (Manavgat, 13.30)

nominácia SR 17:

brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Jakub Surovčík (Slavia Praha)



obrancovia: Marián Tandara, Patrik Leitner, Dominik Javorček (všetci MŠK Žilina), Simon Vlasák (FC Nitra), Adam Obert (Sampdoria Janov), Alexander Selecký (MFK Ružomberok), Thomas Salvan (Chievo Verona), Ľuboš Uhľár (Slovan Bratislava)



stredopoliari: Sebastián Prášek, Adrián Mojžíš (obaja MŠK Žilina), Martin Šviderský (Manchester United), Filip Szetei, Gabriel Hornyák (obaja Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (West Ham United)



útočníci: Tomáš Suslov (FC Groningen), Adam Matoš (MFK Ružomberok), Roman Čerepkai, Matej Rosenberger (obaja Slovan Bratislava





náhradníci:



brankári: Branislav Chudík (Slovan Bratislava), Tomáš Frühwald (FC Nitra)



obrancovia: Michal Polčic, Juraj Lacko (obaja Slovan Bratislava), Richard Piliar (DAC Dunajská Streda)



stredopoliari: Karim About Nabout (FC Nitra), Martin Gomola (MŠK Žilina), Martin Vyletel (FK Senica), Tomáš Rigo, Matthias Leitl (obaja Slavia Praha), Tomáš Kubík (MFK Ružomberok)



útočníci: Filip Buchel (FK Senica), Matúš Repa (Atalanta Bergamo)

Manavgat 24. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 17 rokov budú od 24. do 30. októbra bojovať v prvej časti kvalifikácie ME 2019 v Írsku. Miniturnaj štyroch výberov sa bude konať v Turecku, okrem domácich rovesníkov sa zverenci Mareka Bažíka v 10. kvalifikačnej skupine pobijú o postup do elitnej fázy aj so Severnými Írmi a Sanmarínčanmi.Do elitnej fázy kvalifikácie postúpia prví dvaja z 13 skupín a štyri najlepšie výbery z tretích miest, ku ktorým sa v elitnej fáze na jar pripoja nasadení Angličania a Nemci. Následne žreb určí zloženie ôsmich štvorčlenných skupín, z ktorých na finálový turnaj do Írska (3. - 19. mája 2019) postúpi osem víťazov a sedem najlepších druhých v bilancii s prvým, resp. tretím mužstvom v skupine. ME budú slúžiť aj ako kvalifikácia na MS futbalistov do 17 rokov, ktoré sa od 5. do 27. októbra 2019 budú konať v Peru.Tréner Bažík má na turnaj do Turecka k dispozícii 20 hráčov, z pôvodnej nominácie vypadol obranca Matúš Capko z MŠK Žilina, ktorého nahradil Ľuboš Uhľár zo Slovana Bratislava.