Slováci do 17 rokov na turnaji v Minsku zdolali aj Bulharov

Výsledok:

Slovensko "17" - Bulharsko "17" 4:0 (4:0)



Góly: 15. Mojžiš, 28. Kubík, 30. Hornyák, 37. Matoš (z 11 m)



základná zostava SR 17: Belko - Salvan, Gábriš, Piliar, Selecký - Hornyák, Novák, Mojžiš - Szetei, Matoš, Kubík



Ďalší program SR 17 v Minsku:

sobota 26. januára: zápas o umiestnenie (miesto a čas spresnia organizátori po odohraní zápasov v základnej skupine)



pondelok 28. januára: zápas o umiestnenie (miesto a čas spresnia organizátori po odohraní zápasov v skupine)

Minsk 24. januára (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov zvíťazili vo štvrtok aj v treťom zápase na medzinárodnom turnaji v Bielorusku. Po triumfe nad rovesníkmi z Litvy 2:0 a Ukrajiny 2:0 zdolali Bulharov vysoko 4:0. Zverenci trénera Mareka Bažíka suverénne vyhrali základnú skupinu a teraz ich čakajú súboje o konečné umiestnenie.Pre výber do 17 rokov to bolo už deviate víťazstvo za sebou.