Slováci konečne vysmiati, Nagy: Keď sa vyhráva, je aj nálada

Košice 17. mája (TASR) - Po týždni opäť víťazstvo a opäť úsmevy na tvárach slovenských hokejistov. Takto to vyzeralo v mixzóne po piatkovom zápase s Francúzskom (6:3) na MS v Košiciach. Slováci čakali na triumf tri zápasy a druhý plný bodový zisk im konečne zlepšil náladu.V mixzóne sa zdržal najdlhšie útočník Ladislav Nagy, okrem viacerých televíznych štábov na neho číhali aj píšuci žurnalisti. Najstarší hokejista na šampionáte neskrýval úsmev a dobrú náladu.Po zápase si Nagy vyslúžil potlesk vypredanej Steel arény, k triumfu nad "galským kohútom" prispel jedným gólom.uviedol. Slovákom, zdá sa, piatky na MS sedia. Tridsaťdeväťročný útočník sa nad tým pousmial:Chvíľa skúseného krídelníka prišla v 46. minúte, keď po šikovnej zadovke Marka Daňa zakončil do prázdnej bránky.Prvú polhodinu mali zverenci Craiga Ramsayho zápas pod kontrolou, za stavu 3:0 však Francúzi strelili dva góly a vyzeralo to na drámu.uzavrel Nagy.