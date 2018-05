Slováci majú na súpiske štyri voľné miesta

Na súpiske nebol okrem trojice, ktorá nefigurovala už na úvodnej zo štvrtka 3. mája, okrem brankára Denisa Godlu a útočníkov Mareka Hovorku a Andreja Kudrnu ani obranca Mário Grman.

Kodaň 5. mája (TASR) - Na súpiske slovenskej hokejovej reprezentácie na MS figurovali pred sobotňajším zápasom s Českom dvaja brankári a 19 korčuliarov. Vedenie národného tímu si ponechalo štyri voľné miesta. Na súpiske nebol okrem trojice, ktorá nefigurovala už na úvodnej zo štvrtka 3. mája, okrem brankára Denisa Godlu a útočníkov Mareka Hovorku a Andreja Kudrnu ani obranca Mário Grman.



Do štvrtka večera mali všetci účastníci svetového šampionátu v Dánsku povinnosť nahlásiť predbežnú súpisku s minimálnym počtom dvoch brankárov a 15 korčuliarov. Ďalšie mená - až do maximálneho počtu troch brankárov a 22 korčuliarov - môžu výpravy zapísať v ľubovoľnom čase. Aby však mohli hráči zasiahnuť do stretnutia, musia byť na súpiske najmenej dve hodiny pred úvodným buly.