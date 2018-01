Slováci na úvod turnaja vo florbale v Nitre zdolali Slovincov

Slovinsko - Slovensko 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)



Góly: 32. Košir (Pustavrh), 53. Košir (z tr. strieľania) - 6. Gál (Machara), 31. Kubovič (Gál), 36. Kubovič (Moravčík), 43. Dudovič (Joščák), 48. Gál (Bachan), 57. Gašparík (Gál), 60. Joščák (Dudovič). Rozhodovali: Sjögren, Ellis (obaja Fín.), vylúčení: 1:0, presilovky a oslabenia: 0:0.



Zostava SR: Mazák – Šefčík, Koščo, Bachan, Machara, Miške, Gašparík, Laštík - Ujhelyi, Grlický, Čonka-Skyba – Kubovič, Moravčík, Gál – Dudovič, Joščák, Nehila – Reguly, Mráz

4. skupina



Dánsko - Rakúsko 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)



Španielsko - Veľká Británia 11:1 (3:0, 2:0, 6:1)

Francúzsko - Švédsko 1:43 (1:11, 0:15, 0:17)

Nitra 31. januára (TASR) - Slovenskí florbalisti úspešne vstúpili do kvalifikácie o postup na decembrové MS v Prahe. Vo svojom úvodnom vystúpení na kvalifikačnom turnaji v Nitre zdolali v stredu Slovinsko presvedčivo 7:2.Zverenci trénera Petra Koutného mali v Športovej hale Klokočina od úvodu hernú prevahu, dlhší čas im ale trvalo, kym zlomili odpor húževnatého súpera. Dôležité dva góly strelil v druhej tretine Martin Kubovič, dvoma presnými zásahmi sa v zápase prezentoval aj Ladislav Gál, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča na strane SR. Slováci sa v 2. európskej kvalifikačnej skupine stretnú ešte s Francúzmi, Nemcami a na záver so Švédmi. Na svetový šampionát postúpia z európskej kvalifikácie prvé dva tímy v skupinách plus ďalšie dva najlepšie z tretích miest.kvalifikácia MS - 2. európska skupina:Slováci mali podľa očakávania od úvodu loptičku vo svojej moci. Po úvodných oťukávacích minútach postupne zvýšovali tempo a v 6. minúte sa ujali vedenia po exportnej strele Gála. Napriek skorému vedeniu bolo na slovenských florbalkách stále cítiť nervozitu, čo sa odrzkadľovalo aj na nepresnej streľbe, veľké šance nepremenili Dudovič, Nehila či Ujhelyi, dvakrát zastavila pokusy žŕdka. V druhej tretine pokračoval slovenský tlak, Slovinci ale urputne bránili a mali aj kopec šťastia. V polovici stretnutia parádne trafil z voleja Kubovič, súper ale okamžite odpovedal gólom Košira. Kubovičovi hra chutila a v 36. minúte vrátil SR dvojgólový náskok, čím vniesol pokoj do domácich radov. Na 4:1 zvýšil Dudovič, potom sa druhýkrát v zápase strelecky presadil Gál. V 53. mi. Šefčík zatiahol "ručnú brzdu" a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, ktoré Košir po kľučke do forhendu premenil. Slováci však nepripustili žiadnu dramatizáciu duelu, v samom závere opäť herne pridali a Gašparík s Joščákom skrášlili výsledok.Hlasy po zápase (zdroj: RTVS, szfb.sk):ďalšie výsledky v Nitre:2. skupina