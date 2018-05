Slováci nepotrebujú na Bielorusko motiváciu, Hovorka: Ide o česť

Bielorusom už nejde o nič, v skupine skončia na poslednom mieste a o rok sa predstavia na turnaji A-skupiny I. divízie MS.

Kodaň 15. mája (TASR) - Až záverečné zápasy v základnej skupine na MS 2018 v Dánsku rozhodnú o tom, či sa slovenskí hokejisti budú sťahovať na štvrťfinále do Herningu, alebo svoju púť na šampionáte ukončia. Vyjasniť sa môže už popoludní po prvom utorňajšom dueli v A-skupine.



V ňom proti sebe nastúpia o 12.15 h Švajčiarsko a Francúzsko. Zverenci trénera Craiga Ramsayho potrebujú výhru galského kohúta. Ak vyhrajú Helvéti, postúpia práve oni. V tom prípade už zápas medzi Slovenskom a Bieloruskom, ktorý je na programe hneď po tom prvom, nerieši nič. "S motiváciou však problém mať nebudeme. Je to medzinárodná konfrontácia. Nehájime iba svoju česť, ale aj česť našej krajiny. My ideme do zápasu s tým, že ho chceme vyhrať," povedal pre TASR Marek Hovorka.



Pred zápasom SR proti Bielorusku tak môžu nastať dva rôzne scenáre. Slováci môžu hrať bez tlaku, ak Švajčiari splnia úlohu favorita, alebo nastúpia s vedomím, že musia vyhrať, aby išli ďalej. "Nechcem predbiehať čo môže byť. Ten najdôležitejší zápas sa hrá pred nami, ale opakujem, my chceme za každú cenu vyhrať."



Bielorusom už nejde o nič, v skupine skončia na poslednom mieste a o rok sa predstavia na turnaji A-skupiny I. divízie MS. Toto však môže byť zradné. "Bude záležať od toho, ako zvládneme prvú tretinu. Niekedy sa hrá proti takémuto tímu horšie. Nebudú pod tlakom a dovolia si veci, ktoré by si inak nedovolili. Uvidíme, ako to bude. Ale ak zvládneme prvých dvadsať minút, bude sa nám lepšie dýchať," dodal Hovorka.



Vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Michal Tegza