Slováci odštartujú volejbalové majstrovstvá Európy proti Španielsku

Program B-skupiny ME 2019 - Brusel (Paleis 12) a Antverpy (Lotto Arena)



Piatok - 13. septembra



SLOVENSKO - Španielsko



Belgicko - Rakúsko



Srbsko - Nemecko



Sobota - 14. septembra



SLOVENSKO - Rakúsko



Nemecko - Belgicko



Nedeľa - 15. septembra



Srbsko - SLOVENSKO



Španielsko - Belgicko



Pondelok - 16. septembra



Rakúsko - Nemecko



Španielsko - Srbsko



Utorok - 17. septembra



Rakúsko - Španielsko



SLOVENSKO - Belgicko



Streda - 18. septembra



Belgicko - Srbsko



Nemecko - SLOVENSKO



Štvrtok - 19. septembra



Srbsko - Rakúsko



Španielsko - Nemecko



Zloženie ďalších skupín:



A-skupina (Montpellier/Fr.): Francúzsko, Taliansko, Bulharsko, Portugalsko, Grécko, Rumunsko



C-skupina (Ľubľana/Slovin.): Slovinsko, Rusko (obhajca), Fínsko, Turecko, Macedónsko, Bielorusko



D-skupina (Rotterdam a Amsterdam/Hol.): Holandsko, Poľsko, Česko, Estónsko, Ukrajina, Čierna Hora



Rámcový program šampionátu:



12. - 19. 9.: zápasy v základných skupinách (Montpellier/Fr., Ľubľana/Slovin., Brusel/Belg., Antverpy/Belg., Rotterdam/Hol., Amsterdam/Hol.)



21. - 22. 9.: osemfinále (Nantes/Fr., Ľubľana/Slovin., Antverpy/Belg., Apeldoorn/Hol.)



23. - 24. 9.: štvrťfinále (Nantes/Fr., Ľubľana/Slovin., Antverpy/Belg., Apeldoorn/Hol.)



26. - 27. 9.: semifinále (Paríž/Fr., Ľubľana/Slovin.)



28. 9.: o 3. miesto (Paríž/Fr.)



29. 9.: finále (Paríž/Fr.)



Luxemburg 19. januára (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti odštartujú majstrovstvá Európy 2019 v piatok 13. septembra v Bruseli proti Španielsku. V sobotu nastúpia zverenci Andreja Kravárika proti Rakúsku a v nedeľu proti Srbsku. Po jednodňovej pauze si zmerajú sily s domácim Belgickom a na záver B-skupiny s úradujúcimi vicemajstrami Európy Nemcami. Informovala o tom Európska volejbalová konfederácia (CEV).Majstrovstvá Európy sa od 12. do 29. septembra uskutočnia vo Francúzsku, Belgicku, Slovinsku a Holandsku a na šampionáte sa predstaví historicky najvyšší počet 24 tímov. Tie sú rozdelené do štyroch skupín, ich zloženie určil v stredu bruselský žreb. Slováci sa na ME prebojovali siedmykrát za sebou a desiatykrát celkovo, keď v auguste 2018 a v januári 2019 zvládli kvalifikáciu a stali sa víťazmi svojej skupiny.Zápasy B-skupiny sa v Belgicku budú hrať v Bruseli a v Antverpách. CEV zverejnila zápasový program šampionátu s tým, že časy a presné poradie stretnutí v jednotlivých dňoch budú známe neskôr. V šesťčlenných skupinách na každého účastníka čaká päť súbojov, štyria najlepší z každej skupiny postúpia do osemfinále. Osemfinálové a štvrťfinálové duely hostia Nantes, Ľubľana, Antverpy a Apeldoorn. Semifinálové stretnutia sa uskutočnia v Ľubľane a Paríži, vo francúzskej metropole následne turnaj vyvrcholí zápasmi o medaily. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie.