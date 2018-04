Slováci po nájazdoch porazili nemecký tím vo Weisswasseri

3. zápas Euro Hockey Challenge:



Nemecko - Slovensko 1:2 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 39. Krämmer (Uvira, Ebner) - 44. Buc (Bondra, Svitana), rozha. nájazd: Bakoš. Rozhodovali: Bauer, Steinecke - Flad, Lajoe (všetci Nem.), vylúčení: 4:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2750 divákov.



Nemecko: Niederberger (32. Strahlmeier) - Ebner, Zerressen, Nowak, Wagner, Bender, Brückner, Sezemsky - Uvira, Höfflin, Krämmer - Müller, Pietta, Michaelis - Hafenrichter, Loibl, Kammerer - Schmölz, Danner, Holzmann



SR: Godla - Čajkovský, Fehérváry, Ďaloga, Grman, Gernát, Stehlík, Valach, Trška - Paulovič, Krištof, T. Mikúš - Miklík, Hovorka, Bakoš - Bondra, Buc, Svitana - Kudrna, Šimun, Nagy



hlasy (SZĽH):



Craig Ramsay, tréner SR: "Víťazstvo je dobré, vždy chcete vyhrať, ale pre nás bolo dôležitejšie hrať tak, ako chceme hrať. Myslím si, že dnes sme hrali agresívne a keď sme získali puk v ofenzívnom pásme, tak sme ho aj udržali. Mali sme dosť striel aj dorážok. Viacero vecí, o ktorých sme sa rozprávali, boli dnes lepšie, ale stále to nebolo všetko, čo vieme. Ale som rád za to, ako sme hrali. Brankár hral dobre, ale mal to ťažké. V druhej tretine nemal takmer žiadnu prácu a potom dajú taký šťastný gól. No myslím si, že potom zabojoval, ukázal sa ako pravý šampión. Zvládol to v predĺžení aj v nájazdoch, takže som na neho hrdý."



Tomáš Mikúš, útočník a debutant v drese SR: "Je super, že sme vyhrali, aj keď po nájazdoch, ale to víťazstvo sa počíta a som rád za takýto štart. Myslím si, že ako mužstvo sme hrali výborne, boli sme silní na puku. Väčšinu času sa hralo v ich pásme a myslím si, že sme odohrali super zápas."



Denis Godla, brankár SR: "Celý zápas sme mali hru pod kontrolou a myslím si, že sme boli lepší, len nám to tam nechcelo spadnúť. Nemci dali na konci druhej tretiny trochu šťastnejší gól, ale dokázali sme vyrovnať a v nájazdoch aj vyhrať. Chalani hrali super v obrane aj útoku a výborne blokovali puky."

Na snímke slovenský útočník Patrik Svitana (vľavo) a hráč Nemecka Tim Bender(vpravo) v súboji o puk v hokejovom zápase Nemecko - Slovensko vo Weißwasseri 14. apríla 2018. Foto: TASR/Dpa

Weisswasser 14. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom treťom zápase záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta v sobotu vo Weisswasseri nad domácim Nemeckom 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Odvetu odohrajú už v nedeľu 15. apríla o 17.00 h v Drážďanoch.Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali v úvodných 40 minútach viac z hry, zahrali si aj presilovku o dvoch hráčov, no vyťažili len dve žŕdky. V 39. minúte otvoril skóre duelu Nicolas Krämmer, na jeho vedúci gól odpovedal v 44. minúte Dávid Buc a začínalo sa odznova. O triumfe hostí nakoniec rozhodol v nájazdoch Martin Bakoš.Slovenskí hokejisti si tak vylepšili vzájomnú bilanciu s Nemeckom, keď z 55 duelov vyhrali 30, jeden remizovali a 24 prehrali so skóre 139:127. Na budúci týždeň ich čaká domáci dvojzápas s Lotyšskom v Michalovciach a Poprade.Úvod sobotňajšieho zápasu bol opatrný a hralo sa najmä v strednom pásme. Šance prišli až po niekoľkých minútach, ako prví sa osmelili domáci, ktorí pár nebezpečnými strelami preverili Godlu. Slováci odpovedali v 7. minúte, keď spomedzi kruhov vypálil T. Mikúš, ale Niederbergera neprekonal. Najväčšiu šancu úvodného dejstva si vypracovali hostia. V 12. minúte Niederbergerovi prepadla Stehlíkova delovka od modrej, Bondra sa na zlomok sekundy dostal k puku v bránkovisku, ale nemeckí obrancovia mu v poslednej chvíli nedovolili upratať ho do siete. Domáci si od 15. min zahrali presilovku, no nič vážnejšie nevymysleli. Lepšie sa darilo v početnej výhode hosťom, Niederberger mal plné ruky práce so strelami Hovorku a Miklíka.Slováci pokračovali v nápore aj v ďalších minútach hlavne vďaka dohrávanej presilovke a následným vylúčeniam Nemcov. Zahrali si aj takmer minútu a pol piati proti trom, ani to im však nepomohlo ku gólu. Nemeckého brankára síce dvakrát prekonali, no strely Grmana i Bakoša zastavila bránková konštrukcia. Nemecký tréner v 32. minúte vystriedal v bránke Niederbergera za Strahlmeiera. Bezgólový stav nezmenili ani ďalšie šance Slovákov pri tretej presilovke, čo ich poriadne mrzelo v 39. minúte, keď sa v početnej výhode presadili aj so šťastím domáci. Krämmer sa ocitol sám pred bránkou, jeho strela sa síce odrazila od žŕdky, no len do Godlovho chrbta a od neho do siete - 1:0.V 42. minúte zazvonila tretíkrát v zápase žŕdka za nemeckým brankárom. Slovákom sa však podarilo vyrovnať už o dve minúty neskôr. Po akcii Svitanu s Bondrom sa dostal puk pred bránku k Bucovi a ten z otočky prekonal Strahlmeiera - 1:1. V 48. minúte sa dostal pred bránku do dobrej šance Müller, ale slovenskí obrancovia mu znemožnili zakončiť. V ďalších minútach tempo hry upadlo a obe mužstvá sa zamerali najmä na defenzívu a snažili sa nerobiť žiadne väčšie chyby, ktoré by mohli dostať súpera na koňa. Šancí tak na oboch stranách výrazne ubudlo, v závere mal veľkú T. Mikúš, no jeho strela spomedzi kruhov len tesne minula Strahlmeierovu bránku. Zápas tak pokračoval v predĺžení.Nemci mohli rozhodnúť hneď v jeho úvode po veľkej chybe dvojice Krištof - Ďaloga, ktorí si nerozumeli. Domáci z obrovskej šance Piettu a ani z následnej dorážky gól nedali, no vyťažili presilovku 4 proti 3. Tréner Marco Sturm si pred ňou vypýtal oddychový čas, jeho zverenci niekoľkokrát ohrozili Godlu, ale zápas nerozhodli. To sa nepodarilo ani v poslednej minúte, keď Kammerera zastavil v šanci Krištof a rozhodca nariadil samostatný nájazd, nemecký útočník proti Godlovi neuspel. O triumfe hostí nakoniec rozhodol v nájazdoch Bakoš.