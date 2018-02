Slováci po prehre v Macedónsku stratili šancu na postup

Macedónsko – SLOVENSKO 87:74 (25:21, 27:16, 18:20, 17:17)



Macedónsko: Hendrix 23, Trajkovski 14, V. Stojanovski 13, D. Stojanovski 8, Stajič 3 (Kostoski 8, Gjuroski 6, Nikolovski 5, Mladenovski 4, Sokolov 3, Karadzovski a Krstevski 0)



Slovensko: Körner a Kuric po 17, Bílik 12, Sedmák 5, Krajčovič 1 (Kozlík 9, Fusek 7, Abrhám a Bachan po 3, Hlivák 0)



TH: 11/7 – 13/6, Fauly: 18 - 18, Trojky: 8 - 14, Rozhodovali: Vuckovič (Slov.), Tsekov (Bul.), Olaru (Rum.)

Skopje 25. februára (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia stratila šancu na postup z úvodnej fázy predkvalifkácie majstrovstiev Európy 2021, v treťom vystúpení v A-skupine prehrala na palubovke Macedónska 74:87. Zverenci trénera Ivana Rudeža tak zostávajú aj naďalej bez víťazstva na poslednom mieste skupiny. Účinkovanie v predkvalifikácii zakončia 1. júla domácim zápasom proti Švajčiarsku.Slováci síce otvorili po úspešnom pokuse Kurica skóre stretnutia, ale po individuálnych chybách v obrane získavalo Macedónsko ľahké body z priestoru pod košom. Aj preto viedli domáci už v štvrtej minúte 14:3. Rudežov tím sa však dokázal prebudiť, hlavne po úspešnej streľbe za tri body sa v deviatej minúte dotiahol na rozdiel jediného koša. Lenže domáce duo Hendrix a Stojanovski sa staralo o to, aby Macedónsko viedlo po prvej štvrtine 25:21. Slovensko zabralo v druhej časti, piatimi bodmi za sebou sa dostalo nakrátko do vedenia, to už však súper zareagoval oddychovým časom. Po ňom zaznamenal 15-bodovú šnúru, ktorou sa opäť dostal do dvojciferného trháku. Slováci na túto sekvenciu nedokázali adekvátne zareagovať, po prvom polčase prehrávali 37:52.Nič sa nezmenilo ani po prestávke, šance na víťazstvo sa tak začali rýchlo rozplývať. Už po troch minútach totiž prehrávalo Slovensko v zápase viac ako 20-bodovým rozdielom. Macedónci si v týchto chvíľach začali s ľahkosťou kontrolovať dianie na palubovke. Hostia sa síce ešte nadýchli k obratu 13 bodmi za sebou, ale ich súper výraznejší tlak nedovolil. V záverečnej perióde sa tak už len kozmeticky upravovalo skóre, priestor na oboch stranách dostali všetci hráči.