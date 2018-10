SLOVÁCI PREHRALI S ČESKOM 1:2

3. kolo Ligy národov - B-divízia, 1. skupina:



Slovensko - Česko 1:2 (0:0)



Góly: 62. Hamšík - 52. Krmenčík, 76. Schick. ŽK: Hubočan, Škrtel, Škriniar - Dočkal, Souček, Gebre Selassie. Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (Slov.), 17.251 divákov.



Slovensko: Dúbravka - Pekarík (46. Sabo), Škriniar, Škrtel, Hubočan (80. Hancko) - Lobotka - Hamšík - Kucka (54. Weiss), Duda, Mak - Nemec



Česko: Vaclík - Kadeřábek (63. Novák), Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Souček, Pavelka - Vydra (89. Jankto), Dočkal, Zmrhal - Krmenčík (73. Schick)





Ďalší program 1. skupiny B-divízie Ligy národov:



utorok 16. októbra:



20.45 Ukrajina - Česko /Charkov/



piatok 16. novembra:



20.45 SLOVENSKO - Ukrajina /Trnava/



pondelok 19. novembra:



20.45 Česko - SLOVENSKO /Praha/







Tabuľka:



1. Ukrajina 2 2 0 0 3:1 6



2. Česko 2 1 0 1 3:3 3



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 1:3 0

Trnava 13. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti prehrali v sobotňajšom zápase 1. skupiny B-divízie Ligy národov v Trnave s reprezentáciou Česka 1:2. V 76. minúte rozhodol o výhre hostí striedajúci Patrik Schick.Úvodný hvizd rozhodcu sa postaral o dosiahnutie míľnikov u dvojice domácich hráčov - Hamšík nastúpil na rekordný 108. zápas v národnom tíme, kapitán a stopér Martin Škrtel zaokrúhlil počet štartov na rovných 100. V 80. minúte debutoval v národnom tíme obranca Dávid Hancko, ktorý vystriedal Tomáša Hubočana.V utorok 16. októbra o 20.45 h nastúpia Slováci v prípravnom stretnutí v Štokholme proti domácemu Švédsku, Čechov čaká v rovnakom čase duel Ligy národov v Charkove so šesťbodovým lídrom 1. skupiny Ukrajinou.V 9. minúte mohli Česi po rohovom kope otvoriť skóre. Vydrovu strelu z diaľky vyškriabal Dúbravka na žrď a prekvapený Souček zblízka prekopol bránu. Slováci sa rozbiehali pomalšie ako obvykle, súper im dovolil dostať sa len do niekoľkých ofenzívnych zábleskov.V 16. minúte sa po chybe Škrtela dostal k zakončeniu Zmrhal, ale z diaľky netrafil bránu. Na opačnej strane sa po rohovom kope Maka pokúsil prekvapiť Vaclíka pätičkou na bližšej tyči Hamšík, ale český brankár si dal pozor. Slováci sa nedokázali dostať do súvislého tlaku aj vinou chýb v rozohrávke a slabého pohybu. Ani Česi toho smerom dopredu v prvom polčase veľa neukázali, aspoň na "umelecký dojem" však pôsobili krajšie.Kucka sa na začiatku druhého polčasu snažil spraviť priestor v šestnástke, ale proti prevahe českých hráčov prišiel o loptu. V 52. minúte po rýchlom prenesení hry vyšprintoval Sabo smerom k súperovej šestnástke, krížnou prihrávkou našiel Dudu, ale jeho volej zvnútra šestnástky minul bránu hostí.O niekoľko desiatok sekúnd platilo tradičné futbalové klišé nedáš-dostaneš, keď Krmenčík dostal ukážkovú prihrávku za chrbát domácej defenzívy a v nájazde prekonal bezmocného Dúbravku - 0:1.O štyri minúty mal vyrovnanie na nohe Mak, ale zoči-voči Vaclíkovi namieril v stopercentnej príležitosti mimoriadne nepresne. V 62. minúte už tribúny vypredaného štadióna v Trnave vybuchli gólovou radosťou. Hlavičku Nemca po rohu ešte Vaclík dokázal zneškodniť, ale na dorážku Hamšíka zblízka už nemal nárok - 1:1. Slovákom vlial gól nový impulz, začali hrať s chuťou, v dvoch šanciach však Hamšík nezmenil vyrovnané skóre.Trest za kopiace sa individuálne chyby slovenského tímu prišiel v 76. minúte, keď sa Schick presadil hlavou cez Škriniara - 1:2. Dvojgólové vedenie "odmietol" v 84. minúte Vydra, ktorého prízemná strela sa obtrela o pravú žrď. Českí futbalisti však náskok udržali a pripravili vydarený debut novému trénerovi Jaroslavovi Šilhavému, Slováci po prehre de facto stratili šancu zabojovať o prvenstvo v skupine.