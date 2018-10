Slováci tesne prehrali s Ruskom v hádzanej

II. fáza kvalifikácie 2020 mužov:



7. skupina - Prešov:



Slovensko - Rusko 21:22 (12:10)

Zostava SR: Žernovič, Shejbal - Rábek, Hruščák, Hlinka, Kancel, Petro, Baláž, Volentics, T. Urban, Ďuriš, Briatka, Straňovský, Kalafut, Slaninka, Mikita. Rozhodovali: Nikolov, Načevskij (obaja Mac.).

Ďalší program 7. skupiny:



10.- 11. apríla 2019:



Taliansko - Slovensko



Rusko - Maďarsko

Prešov 27. októbra (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali vo svojom druhom zápase v II. fáze kvalifikácie ME 2020 s Ruskom tesne 21:22. V prešovskej Tatran handball aréne si dlho udržiavali tesný náskok, v dramatickom druhom polčase oň však prišli. Rusi o svojom víťazstve rozhodli v záverečných sekundách.Zverenci trénera Heineho Ernsta Jensena sú tak po prehre v Maďarsku v 7. skupine naďalej bez bodu. Na ďalší zápas nastúpia v apríli 2019 proti Taliansku. Na ME 2020 vo Švédsku, Rakúsku a Dánsku sa prebojujú prvé dva tímy zo skupiny a štyri najlepšie celky z tretích miest v skupinách.Slováci nastúpili už bez brankára Teodora Paula, ktorý necítil dostatočnú dôveru od trénera Jensena a opustil reprezentačný tím. Príkladne ho nahradil Marian Žernovič, ktorý už v prvom polčase zmaril štyri trestné hody ruského tímu.Slováci si od úvodných minút udržiavali tesný náskok, ktorý Straňovský v 11. minúte zvýšil na dvojgólový (5:3). Aj zásluhou viacerých zákrokov Žernoviča si domáci reprezentanti udržiavali náskok a ten bol v 19. minúte po góle Rábeka už trojgólový (8:5). Rusi sa postupne dotiahli na najtesnejší rozdiel (9:8), Straňovský však z trestného hodu vrátil Slovákom dvojgólový náskok. Rusi sa gólovo doťahovali, no gól Slaninku dve sekundy pred koncom prvého polčasu znamenal opäť dvojgólový náskok Slovákov.V 36. minúte Rábek vrátil Slovákom trojgólové vedenie (14:11) a Slovákov povzbudilo aj následné úspešné oslabenie s ďalším gólom Rábeka a zákrokmi Žernoviča (15:12). Rusi zvýšili dôraz v defenzíve a v 46. minúte dokázali vyrovnať (16:16), keď zo sedmičky skóroval Šiškarev. V 51. minúte sa Rusi po dlhšom čase dostali do tesného vedenia (17:18). Dramatický záver zápasu napokon vyznel lepšie pre ruský tím, ktorý o svojom tesnom víťazstve rozhodol až v poslednej minúte.