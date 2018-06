Slováci prehrali v Estónsku, na turnaji skončili štvrtí

Zlatá európska liga volejbalistov 2018 - A-skupina - záverečné 6. kolo - streda:



RAKVERE



Estónsko - Slovensko 3:0 (14, 15, 20)



69 minút, rozhodovali: Bernaola (Šp.) a Strandson (Est.), 2000 divákov



Zostavy:



Estónsko: Kollo 5, Aganits 8, K. Toobal 4, Täht 17, Tammemaa 9, Teppan 16, libero Rikberg. Tréner: Gh. Cretu.



Slovensko: Paták 2, Prešinský 4, Mlynarčík 5, Kohút 8, Kriško 7, Jančura 0, liberá Turis a M. Vitko (Macko 0, M. Petráš 4, J. Hriňák 0, Ihnát 4, Kováč 0, Firkaľ 0). Tréner: A. Kravárik.

KORTRIJK



Belgicko - Švédsko 0:3 (-22, -15, -18)







Konečná tabuľka A-skupiny:



1. Estónsko 6 5 1 15:6 15 - postup do Final Four



--------------------------



2. Belgicko 6 4 2 13:9 11



3. Švédsko 6 2 4 9:12 6



4. Slovensko 6 1 5 6:16 4

Rakvere 6. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa so Zlatou európskou ligou rozlúčili stredajšou prehrou s domácim Estónskom 0:3. Zverenci Andreja Kravárika si v A-skupine pripísali len jedno víťazstvo, keď v Poprade zdolali Švédsko 3:1. Po víťazstve Švédska nad Belgickom 3:0 skončili na štvrtom mieste.Estónci sa stali víťazmi skupiny a postúpili do Final Four. V auguste čaká na Slovákov kvalifikácia ME 2019.Slováci viedli v úvode 5:3, keď sa v útoku presadil Mlynarčík, ale Estónci zareagovali okamžite a otočili na 6:5. Zverenci Kravárika držali s favoritom krok do polovice setu, potom domáci volejbalisti získali vďaka kvalitnému servisu a následnej obrane sériu bodov a viedli 15:11. Slováci sa ťažko presadzovali v útoku a Estónci si postupne vybudovali až jedenásťbodový náskok - 23:12. Prvý set vyhrali domáci volejbalisti hladko 25:14.Začiatok druhého setu bol vyrovnaný, ale potom dal eso Teppan a Estónci viedli 8:5. Domáci kvalitným servisom odťahovali Slovákov od siete a tí sa potom v útoku ťažko presadzovali. V polovici setu viedlo Estónsko 14:9. Domáci jasne dominovali a druhé dejstvo získali 25:15.Dej zápasu sa nezmenil ani v treťom sete, keď už tréner Kravárik spravil niektoré zmeny v zostave. Estónci naďalej dominovali a vybudovali si kvalitnou hrou opäť náskok - 10:5. Rozbehnutý estónsky stroj už Slováci nezastavili, tretí set prehrali 20:25 a celý zápas 0:3.