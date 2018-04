Slováci prehrali v generálke na MS s Francúzskom

Slovensko - Francúzsko 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Góly: 9. Ďaloga (Bakoš), 21. Sekera (Hrnka) - 16. Rech (Lamperier), 38. T. Da Costa (Chakiachvili), 58. Fleury (S. Da Costa, Claireaux). Rozhodovali: Kubuš, Štefik - Kacej, Tvrdoň, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2859 divákov.



Slovensko: Rybár - Čajkovský, Sekera, Ďaloga, Valach, Fehérváry, Jaroš, Grman, Jánošík - Jurčo, Krištof, Hovorka - Bakoš, Mikúš, Skalický - Kudrna, Marcinko, Cingel - Hrnka, Buc, Bondra



Francúzsko: Hardy - Manavian, Auvitu, Janil, Chakiachvili, Raux, Gallet, Thiry - Fleury, S. Da Costa, Claireaux - T. Da Costa, Guttig, Treille - Rech, Bouvet, Lamperier - Perret, Ritz, LeClerc - Douay

Piešťany 27. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v sobotňajšom zápase Euro Hockey Challenge v Piešťanoch s Francúzskom 2:3. Hráči "galského kohúta" im tak vrátili prehru z piatkového súboja, v ktorom im podľahli 0:4. V sobotu sa v drese Slovenska gólovo presadil v prvej tretine Marek Ďaloga, v druhej časti hry skóroval Andrej Sekera.Pre zverencov Craiga Ramsayho to bola generálka na svetový šampionát. V príprave naň si Slováci pripísali tri prehry a šesť výhier.8. zápas Euro Hockey Challenge:Podobne, ako v piatkovom prvom zápase, mali Slováci proti Francúzom lepší úvod. Súpera prevyšovali najmä v pohybe a dôraze v osobných súbojoch a vytvárali si streleckú prevahu. V 9. minúte sa presadili aj gólovo, keď akciu stredom ihriska potiahol Marek Ďaloga, puk sa následne dostal na hokejku Bakoša a po jeho strele ho dorazil do bránky práve slovenský obranca - 1:0. Ďalší gól mohol pridať v 14. minúte Jurčo, ale v dobrej pozícii medzi kruhmi mieril vedľa. Rybár mal v prvej tretine málo práce, zasahovať musel iba sporadicky. Štyri minúty pred koncom však nechala slovenská obrana voľného medzi kruhmi Recha a ten stanovil skóre prvej dvadsaťminútovky na 1:1.Do druhého dejstva už nezasiahol Tomáš Jurčo, tréner Ramsay tak musel miešať so zostavou. Tridsaťdva sekúnd po jeho začiatku napriahol od modrej čiary Andrej Sekera a vrátil Slovákom vedenie. Vzápätí pohrozil po samostatnej akcii Kudrna, Hardy bol na mieste. V 27. minúte mali šancu aj Francúzi, ale Rybár dobre zasiahol. Slovenský brankár sa vyznamenal aj neskôr pri šanci Recha. V druhej tretine už Slováci tak nedominovali, ich súper zlepšil hru a v 38. minúte sa dočkal vyrovnania zásluhou Teddyho Da Costu, ktorý v presilovke uzavrel skóre druhej tretiny na 2:2.V úvode tretieho dejstva sa dostal do úniku Hovorka, súper ho zastavil nedovolene. Nariadené trestné strieľanie však faulovaný hráč nepremenil. Hokejisti Slovenska potom hrali dvakrát po sebe presilovú hru, ale bez efektu. V závere tretiny Fleury tvrdo atakoval Mikúša, po tomto zákroku prasklo aj plexisklo pri slovenskej striedačke a dlhšie sa nehralo. Hneď po úprave však udreli Francúzi a Fleury rozhodol o ich výhre.Tréneri Slovenska a Francúzska sa rovnako ako v piatok dohodli na dodatkových samostatných nájazdoch, v nich boli úspešnejší Slováci.