Slováci už trénovali v dejisku MS: S týmto problémom sa musia vyrovnať

Kodaň 3. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti majú za sebou uvítací deň v dejisku 82. majstrovstiev sveta. V stredu krátko pred piatou hodinou popoludní pristáli na letisku v Kodani, následne sa presunuli na hotel a večer o 20.00 absolvovali prvý tréning na hlavnej ploche v Royal Aréne.



"Tréning bol ako klasický prvý tréning po presune. Ak môžem hovoriť za seba, tak to ešte nebolo ideálne, ale od štvrtka nabehneme na režim, na ktorý sme zvyknutí a bude to lepšie," povedal po stredajšom tréningu obranca Dominik Graňák, ktorého doplnil kapitán Andrej Sekera: "Vykorčuľovali sme nohy po celom dni, takže tréning padol vhod, trošku sme sa vypotili, spoznali sme sa s prostredím a od štvrtka ideme naplno."



Slováci už ďalšie presuny absolvovať nemusia. Hotel, v ktorom sú ubytovaní, sa totiž nachádza iba pár metrov od haly, v ktorej budú hrať zápasy v základnej skupine. "Aréna nie je prioritne určená na hokej, takže je to vidieť aj na našej šatni, ktorá je menšia. Ale ostatné tímy to budú mať podobné," dodal pre hockeyslovakia.sk reprezentačný rekordér Graňák.



Zverenci trénera Craiga Ramsayho odštartujú svoje účinkovanie na MS v sobotu 5. mája o 20.15 h derby s Českom. Ich ďalšími súpermi v A-skupine v Kodani budú postupne Švajčiari, Rakúšania, Francúzi, Švédi, Rusi a Bielorusi.