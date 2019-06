Slováci v Nitre podľahli Turecku

Zlatá európska liga mužov 2019 - A-skupina - 3. kolo - sobota:



Nitra



Slovensko - Turecko 0:3 (-20, -18, -17)



Zápas trval 91 minút, rozhodovali: Król (Poľ.) a Vaško (SR), 1400 divákov



SR: Zaťko 1, Firkaľ 4, Kyjanica 3, Gavenda 11, Kriško 10, Ondrovič 6, libero Kubš (F. Palgut 0, Lamanec 1, J. Kováč 0, Lux 2). Tréner: A. Kravárik.



Turecko: Ulu 1, Eksi 4, Subasi 9, Durmaz 7, Lagumdzija 19, Aydin 11, libero Mert (Karasu 1, Yatgin 0, Metin 0). Tréner: N. Özbey.

ďalší výsledok: Lotyšsko - Belgicko 3:1 (-22, 19, 20, 21)

tabuľka:



1. Turecko 3 3 0 9:1 9



2. Lotyšsko 3 1 2 5:7 4



3. SLOVENSKO 3 1 2 5:8 3



4. Belgicko 3 1 2 5:8 2







Ďalší program Slovákov:



sobota 8. 6.: Turecko - Slovensko (Malatya, 13.00)



streda 12. 6.: Slovensko - Lotyšsko (Humenné, 16.00)



sobota 15. 6.: Slovensko - Belgicko (Poprad, 18.00)



Nitra 1. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa vo svojom prvom domácom vystúpení v Zlatej európskej lige nedočkali víťazstva. V sobotu v Nitre v rámci 3. kola A-skupiny nestačili na lídrov tabuľky Turkov, podľahli im 0:3 (-20, -18, -17).Turci sú bez straty bodu na čele skupiny, Slovákom s 3 bodmi patrí 3. priečka. Jednu výhru a dve prehry majú na konte aj druhí Lotyši (4 b.) a štvrtí Belgičania (2 b.). O týždeň v sobotu 8. júna čaká Slovákov zápas v tureckej Malatyi, základnú skupinu uzavrú domácimi súbojmi: v Humennom privítajú Lotyšov (12. 6.) a v Poprade Belgičanov (15. 6.).Krátko pred stretnutím prezident SVF Martin Kraščenič odovzdal cenu pre najlepšieho hráča Edymax extraligy 2018/2019 smečiarovi VK Prievidza Jakubovi Ihnátovi. Tréner Kravárik poslal do základnej zostavy aj Firkaľa a Kyjanicu. Lepšie začali Turci (3:7), Slovákov okrem koučovho úspešného "challenge" držali v hre aj úspešné bloky či Zaťkova ulievka (6:8). Dobre podávajúci Turci neskôr odskočili pri podaní svojho útočného lídra Lagumdziju z 13:11 na 16:11 a o chvíľu prišli na ihrisko Palgut s Lamancom. So slovenským podaním Turci nemali veľa problémov, sami však situáciu domácim výrazne komplikovali. Kriško znížil na 16:20, no po ese Lagumdziju už Turci viedli 23:17 a ich druhý setbal premenil Subasi (25:20).Obrovitý mladý univerzál Lagumdzija (211 cm) úradoval aj v úvode druhej časti, Turkom pomohol k štvorbodovému náskoku (9:5). Nasledujúca pasáž patrila Slovákom, vďaka bodom Gavendu a Kriška dokázali vyrovnať na 11:11. Turci odskočili (16:13), po Ondrovičovom servise to bolo o bod (16:15), ale hostia pri podaní Lagumdziju aj vďaka úspešnému "challenge" zvýšili na 19:15. Turci sa dostali k setbalom tromi bodmi v sérii (24:17), bodka opäť patrila smečiarovi Subasimu - 25:18.V úvode tretej časti sa Slováci mohli spoľahnúť na kapitána Kriška (3:2), o chvíľu však prišiel na servis Lagumdzija a zo 4:3 bolo 4:11, to už bol na palubovke aj striedajúci Lux. Slováci sa pred plným hľadiskom snažili výsledok otočiť, nedarilo sa im však nájsť recept na kvalitnú hru súpera (9:16). Na strane domácich sa najviac presadzoval Kriško, pred koncovkou to bolo o šesť bodov (14:20). Dráma sa už nekonala, Turci si vybojovali sedem mečbalov a zužitkovali prvý - 25:17.