Slováci zdolali vo finále Thajsko a vyhrali King's Cup

Slovensko - Thajsko 3:2 (2:1)



Góly: 10. Duda, 34. Mak, 68. Pačinda - 42. Kaewprom, 79. Hemviboon. Rozhodoval: Shukri (Malaj.), ŽK: Pačinda, Mak - Puangchan



Slovensko: Šulla - Sekulič, Šatka, Škrtel (73. Škriniar), Mazáň - Sabo (61. Lobotka), Greguš - Pačinda, Duda, Mak (82. Rusnák) - Nemec



Thajsko: Thammasatchan - Roller, Kerdkaew, Hemviboon, Notchaiya (76. Chatthong) - Puangchan, Kaewprom (64. Sriyankem) - Tossakrai (46. Phala), Dangda, Bunmatan - Songkrasin

SAE - Gabon 0:1 (0:1)



Gól: 14. Madinda

Bangkok 25. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v nedeľňajšom finále King's Cupu v thajskom Bangkoku nad domácim výberom 3:2 a zopakovala celkový triumf na turnaji z roku 2004.Debut v najcennejšom drese absolvovalo kvarteto Michal Šulla, Boris Sekulič, Ľubomír Šatka a Erik Pačinda, ktoré dostalo od trénera Jána Kozáka dôveru v základnej zostave. Tretie miesto na turnaji obsadil africký debutant Gabon, ktorý zdolal SAE 1:0.Slováci odohrajú najbližší prípravný zápas proti Holandsku (štvrtok 31. mája o 20.45 h v Trnave), v pondelok 4. júna o 20.00 h sa vo švajčiarskom Sione predstavia proti účastníkovi MS 2018 z Maroka. Na jeseň ich čakajú štyri vystúpenia v Lige národov, ich súpermi budú Ukrajina a Česko.King's Cup - finále:Tréner slovenského tímu urobil až osem zmien v základnej zostave v porovnaní so semifinálovým duelom so SAE, svoje miesta si udržali len kapitán Škrtel, Duda a Mak. V prvej šanci finálového súboja na solídne zaplnenom štadióne Rajamangala sa už vo 4. minúte ocitol Nemec, ktorý po centri Mazáňa hlavičkoval v dobrej pozícii nad bránku. Favorizovaní Slováci od úvodu potvrdzovali papierové predpoklady a v 10. minúte sa ujali vedenia. Mak na ľavom krídle s ľahkosťou prešprintoval domáceho obrancu a po jeho prihrávke dobre postavený Duda pohotovým volejom poslal loptu do siete - 1:0. Autor gólu bol pri chuti, onedlho sa ocitol v ďalšej príležitosti, ale z ostrého uhla neprekvapil domáceho brankára Thammasatchana. Thajčania začali vystrkovať rožky, ale ich centre z krídelných priestorov neviedli k úspechu. V 28. minúte schytal Škrtel priamy zásah loptou do tváre a otrasený zostal ležať na trávniku, po chvíli však kapitán "sokolov" pokračoval v hre. Do dobrej šance sa v 30. minúte dostal Puangchan, ktorý po vniknutí do šestnástky netrafil prudkou strelou bránku. V 34. minúte Pačinda vymyslel z nenápadnej akcie gólovú, keď našiel kolmicou nabiehajúceho Maka a ten zoči-voči brankárovi nezaváhal - 2:0. O lichotivý dvojgólový náskok Slováci ešte do prestávky prišli, keď chybu Šullu potrestal gólom do prázdnej bránky Kaewprom - 2:1.V 52. minúte Škrtel nepresne rozohral a po nebezpečnej strele Songkrasina sa vyznamenal Šulla. Thajčania vycítili šancu pokúsiť sa o finálový zvrat, vodou na ich mlyn boli najmä množiace sa chyby v defenzíve súpera. Po jednej z nich Šulla opäť podržal svoj tím, keď reflexívne zlikvidoval od Škrtela odrazený Bunmatanov pokus. V 63. minúte sa Mak ocitol v tesnom ofsajde a jeho gól hlavný rozhodca neuznal. Krátko predtým sa tréner Kozák odhodlal k prvému striedaniu, na ihrisko prišiel Lobotka namiesto Saba a zastabilizoval hru svojho tímu, ktorý v 68. minúte poistil svoj náskok. Duda efektnou zadovkou "nabil" Pačindovi, ktorý spoza šestnástky ľavačkou aj s prispením bránkovej konštrukcie trafil ukážkovo a otvoril si gólový účet v reprezentácii - 3:1. Domáci sa nevzdali, v 79. minúte im vrátil nádej Hemviboon po slabej koncentrácii obrany SR - 3:2. Slováci si tesné víťazstvo nad húževnatým súperom ustrážili a z Thajska privezú po dvoch skalpoch exotických tímov trofej.hlas po zápase (zdroj: www.futbalsfz.sk):o 3. miesto: