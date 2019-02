Slovák Martin Hyška neuspel v kvalifikácii slalomu v Are

V súčte oboch kôl mal stratu 4,03 s a umiestnil sa mimo 25 najlepších pretekárov, ktorí si vybojovali postup.

Are 16. februára (TASR) - Slovenský reprezentant Martin Hyška sa nekvalifikoval do nedeľňajších hlavných pretekov slalomu na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švédskom Are. Hyška figuroval po prvej jazde sobotňajšej kvalifikácie s mankom +2,53 sekundy na 31. mieste, v súčte oboch kôl mal stratu 4,03 s a umiestnil sa mimo 25 najlepších pretekárov, ktorí si vybojovali postup. Kvalifikáciu vyhral domáci Carl Jonsson, keď bol najrýchlejší v oboch kolách.



Slalom mužov je na programe v nedeľu od 11.00 h, 2. kolo sa pôjde od 14.30 h. Zo Slovákov v ňom mali istú účasť Adam Žampa a Matej Falat.