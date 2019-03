Slovákov sklamal v šprinte beh: V stíhačke to musíme zlepšiť

Hasilla verí, že v nedeľu to bude na trati podstatne lepšie a dokáže sa posunúť výraznejšie dopredu na bodované miesta.

Östersund 9. marca (TASR) - Všetci traja slovenskí biatlonisti, ktorí sa postavili na štart sobotňajšieho šprintu mužov na 10 km, sa prebojovali aj do nedeľňajších stíhacích pretekov. To však bolo jediné, s čím boli po rýchlostnej disciplíne na MS v Östersunde spokojní. Tomáš Hasilla, Matej Kazár i Martin Otčenáš hromžili najmä na bežecké výkony.



Nečudo, na strelnici im to išlo dobre, najmladší Hasilla mal dve nuly, no obsadil až 39. miesto, Kazár i Otčenáš skončili zhodne s jednou chybou na 49., respektíve 54. priečke. Sklamal práve beh. "So strelnicou som absolútne spokojný, bol to 100% výkon, čo je tento rok prvýkrát v šprinte. No škoda, že z toho nie je lepší výsledok. Na veľmi solídne miesta je to asi 25-30 sekúnd strata. Bežecky to treba zlepšiť," povedal Hasilla.



Dvadsaťosemročný reprezentant zopakoval čistú streľbu spred dvoch rokov na MS v Hochfilzene, tam však obsadil s mankom 1:06,9 min dobré 16. miesto. Teraz nabral stratu až 1:59,8 min. "Rozdiel je aj v tom, že šampionát je posunutý o mesiac neskôr. Aj tento rok som sa cítil bežecky najlepšie niekde okolo konca januára, i keď sme sa to snažili vyladiť. Druhá vec je, že Hochfilzen bol teplejší, čo mi vyhovovalo viac," vysvetlil.



Hasilla verí, že v nedeľu to bude na trati podstatne lepšie a dokáže sa posunúť výraznejšie dopredu na bodované miesta. "Sú to kontaktné preteky, chcem to využiť, troška sa vyviezť a snáď to vyjde. Nemám čo stratiť, len získať a ísť dopredu," dodal.



Z trojice Slovákov bol bežecky najlepší Kazár na celkovom 62. mieste. "Boli to ťažšie preteky, nešlo sa mi dobre a s behom nie som spokojný. V príprave som sa cítil dobre, ale v pretekoch mi to príliš nešlo. Uvidíme, ako to pôjde zajtra v stíhačke. Je to nepríjemné, že keď príde vrcholné podujatie, tak tam pomaly bojujem o život," vyhlásil Kazár.



Najmenej spokojný so svojím výkonom bol Martin Otčenáš, no i on sa nakoniec prebojoval do nedeľňajšej stíhačky. "Mal som pocit, že čím viac som sa na trati snažil, tým viac som stál. Keďže som podal taký zlý bežecký výkon, tak je škoda tej jednej chyby v streľbe, mrzí ma to, mohol som byť vyššie," uviedol v cieli.



Slováci sa pokúsia vylepšiť si bilanciu už v nedeľu od 16.30 h, keď sú na programe stíhacie preteky na 12,5 km. Ženy sa predstavia približne o tri hodiny skôr v rovnakej disciplíne na 10 km.