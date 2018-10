ĎALŠIA VÝHRA: Slovan po predĺžení zdolal Avantgard Omsk

KHL - štvrtok:



Avangard Omsk - HC Slovan Bratislava 2:3 po predĺžení (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 4. Versteeg (Franson, Petrov), 19. Čudinov (Versteeg) – 8. Lunter (Sukeľ, Lamper), 59. Řepík (Bailey, Gelinas), 63. Lamper (Červený). Rozhodovali: Gofman, Ansons – Parikov, Golovľov, vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, 4301 divákov



Omsk: Murygin – Pokka, Medvedev, Jemelin, Čudinov, Franson, Martynov, Samochvalov – Zernov, Širokov, Michejev – Manukjan, Talbot, Semjonov – Fisenko, Košelev, Galimov – Versteeg, Desharnais, Petrov – Zaseda



Slovan: Čiliak – Gelinas, Sersen, Grman, Meszároš, Klok, Jánošík, Bačík, Švarný – Řepík, Taffe, Virta – Liška, Sukeľ, Červený – Lamper, Bailey, Lunter – Baranov, Chipchura, Rau

Tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 16 10 3 0 3 42:21 26



2. Jokerit Helsinki 15 11 0 2 2 58:34 24



3. SKA Petrohrad 15 10 1 2 2 52:21 24



4. Lokomotiv Jaroslavľ 16 8 2 1 5 42:33 21



5. HK Soči 17 4 3 4 6 41:44 18



6. Spartak Moskva 16 6 1 1 8 38:39 15



7. Viťaz MO 17 5 2 1 9 41:53 15



8. Dinamo Riga 15 4 2 1 8 34:45 13



--------------------------------------------------



9. Dinamo Moskva 17 4 1 3 9 39:50 13



10. Čerepovec 16 4 1 2 9 25:45 12



11. Slovan Bratislava 17 3 2 2 10 34:58 12



12. Dinamo Minsk 15 4 0 2 9 32:41 10

Moskva 11. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali vo štvrtkovom dueli Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v Balašiche nad Avangardom Omsk 3:2 po predĺžení. O triumfe rozhodol v 63. minúte Patrik Lamper.Zverenci Vladimíra Országha nadviazali na predchádzajúci triumf v Novosibirsku a posunuli sa na predposledné 11. miesto tabuľky Západnej konferencie.Slovan súbojom s Omskom zakončil štvorzápasový trip, najbližšie sa predstaví v nedeľu 14. októbra o 17.00 h na domácom ľade proti Červenej hviezde Kchun-lun.Slovan inkasoval na ľade favorita už po 196 sekundách hry. Franson vystrelil od modrej a puk pred Čiliakom ešte tečoval Versteeg - 1:0. Hostia dostali šancu vyrovnať o dve minúty neskôr, keď si strelec prvého gólu sadol na trestnú lavicu a hoci Slovan presilovku nevyužil, krátko po jej skončení sa strelecky presadil Lunter. Ten pohotovo zakončil pred Muryginom a vyrovnal na 1:1. Domáci mali streleckú prevahu, Čudinov však trafil iba hornú žrď bránky súpera. Omsk však napokon do kabín išiel s tesným náskokom. V 19. minúte Versteeg v presilovej hre zadovkou poslal puk na Čudinova a obranca domácich delovkou prestrelil Čiliaka - 2:1.V prvej polovici druhej časti hry bola o vzrušujúce momenty núdza, Omsk bol o čosi aktívnejší, ale do čistých šancí pred Čiliakom sa dostával sporadicky. V 30. minúte na druhej strane mohol vyrovnať Bailey, spoza bránky sa pri pravej žrdi snažil puk pretlačiť cez betón Murygina, ale ten si situáciu postrážil. Slovan potom bez ujmy prežil oslabenie pri vylúčení Kloka a Čiliak po jeho skončení odolal aj pri streleckých pokusoch Talbota a Martynova. Hostia mohli vyrovnať na úplnom konci druhej periódy, niekoľko sekúnd pred sirénou sa však Bailey vo veľkej šanci pred Muryginom nezorientoval správne.Omsk mal viac z hry aj na začiatku tretej tretiny, teč Zernova po nahodení od modrej čiary sa však neujal a Čiliak naďalej držal svoj tím v boji o bodový zisk, keď zlikvidoval i ďalekonosný pokus Medvedeva. Slovan sa snažil dotiahnuť sa gólovo na súpera, no vo finálnej fáze mu chýbali moment prekvapenia i presnosť. V 55. minúte po rýchlom protiútoku trafil Virta iba do hrude Murygina, na druhej strane Čiliak vychytal Petrova a pokus Medvedeva skončil tesne vedľa ľavej žrde jeho bránky. Dve minúty pred koncom "belasí" odvolali brankára a dočkali sa vyrovnania. Po ľavej strane vnikol do pásma Řepík a 101 sekúnd pred koncom riadneho času poslal výstavnou strelou duel do predĺženia. V ňom Slovan ustál šance domácich a o zisku dvoch bodov na ľade favorita rozhodol Lamper.