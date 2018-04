Slovan Bratislava podľahol tímu AS Trenčín v 5. kole o titul

Na snímke tréner Trenčína Vladimír Cifranič v zápase 5. kola nadstavbovej skupiny Fortuna ligy o titul ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v Bratislave 14. apríla 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer

5. kolo skupiny o titul



ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 1:3 (0:2)



Góly: 69. Savičevič - 15., 90.+ Gong, 2. Čatakovič. Rozhodovali: Marhefka – Ádám, Jenčura, ŽK: de Kamps, Rundič, Rabiu - Paur, Šemrinec, 1337 divákov.



zostavy a striedania:



Slovan: Šulla – Sekulić, Bajrić, Božikov, Rundič – de Kamps (46. Savičevič) – Čavrič (70. Hološko), Holman, Rabiu (46. Vittek), Moha – Šporar



Trenčín: Šemrinec – Čögley, Kleščík, Skovajsa, Keston – El Mahdioui – Gong, Paur (87. van Arnhem), Sleegers (57. Beridze) - Čatakovič (90.+ Kadák), Azango



Martin Ševela, tréner Slovana: "Vstup do zápasu sme mali katastrofálny. Boli sme potrestaní hneď z prvej šance, do ktorej sa súper dostal. Stav 0:2 je už ťažko dobiehať, najmä keď v úvode stretnutia sme urazili šťastenu ľahkovážnosťou, zbytočnými stratami a nedôslednosťou v určitých herných situáciách sme sa pripravili o víťazstvo. Vedeli sme, že súper je výborný v prechode smerom do útoku, že má rýchle krídla, na to sme hráčov upozorňovali. ale nebolo to dostačujúce, aby sme túto silnú stránku Trenčína eliminovali. Neskôr sme si vypracovali gólové šance, v hernej kvalite sa posúvame. Súper však bol efektívny a zaslúžene zvíťazil. Situáciu sme si trochu skomplikovali, ale pôvodný cieľ, ktorým je pohárová Európa sa nemení. V ďalších zápasoch však bude potrebné urobiť určité zmeny v zostave."



Vladimír Cifranič, tréner Trenčína: "Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Začiatok sme však mali excelentný strelili sme dva góly. Slovan postupne preberal iniciatívu, bol lepší, futbalovejší, zatlačil nás do hlbokého defenzívneho bloku. Prežili sme polčas tým, že sme neinkasovali a po zmene strán sa už naša prechodová fáza trochu zlepšila. Ale úprimne musím povedať, že pokiaľ ide o futbalovú stránku nevyhralo lepšie mužstvo. My sme dávali góly, Slovan svoje šance nepremenil, aj taký je futbal."

Bratislava 14. apríla (TASR) - Hostia sa ujali vedenia už v 2. minúte. Pri ich prvom útoku de Kamps "vyrobil" hrubú chybu a faul pred 16-kou a z priameho kopu Čatakovič poslal prízemnou strelou loptu do pravej časti brány. Slovan mohol vzápätí vyrovnať, ale centrovanú loptu Čavriča usmernil Rabiu mimo brány. Trenčín prekvapil aj po druhý raz. Do ľavého priestoru tesne za polovicou ihriska si s loptou nabehol Gong a strelou medzi nohy prekonal brankára Šullu. V 24. minúte gólovú šancu de Kampsa vyhlavičkoval na bránkovej čiare Čögley a o desať minút neskôr ďalšiu gólovú príležitosť nevyužil Rundič.Po zmene strán prišli na ihrisko dvaja čerství hráči - Savičevič a Vittek. V akcii na jeden dotyk tesne vedľa zakončil hosťujúci Azango a v 69. minúte sa presadili obaja striedajúci hráči. Po prihrávke Vitteka znížil na 1:2 Savičevič. Slovanisti sa už aspoň na vyrovnanie nezmohli. Naopak, už v nadstavenom čase Šulla po vybehnutí nezískal loptu a do prázdnej brány upravil na konečných 1:3 pre hostí Gong.