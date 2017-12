Slovan Bratislava porazil Jokerit Helsinki, zostáva na 12. priečke

KHL - základná časť:



Slovan Bratislava - Jokerit Helsinki 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)



Góly: 20. Mikúš, 42. Ebert (Sádecký, Garbutt), 55. Lamper (Šťastný) – 7. N. Jensen (Ikonen, Regin), 53. Moses (Gilroy). Rozhodovali: Jeřábek, Fraňo (obaja ČR) – Kučava, Novikov (obaja Rus.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 10.055 divákov.



zostavy:



Slovan Bratislava: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, Voráček, Švarný, Bačík – Řepík, Genoway, Kašpar – Mikúš, Šerbatov, Buchtele – Lamper, Šťastný, Skalický – Sloboda, Sádecký, Garbutt



Jokerit Helsinki: Zapolski – Gilroy, Kivistö, Lepistö, Huhtala, Lauridsen, J. Jensen – N. Jensen, Regin, Ikonen – Moses, O'Neill, Joensuu – Palola, Norman, Jormakka – Antilla, Wirtanen, Marjamäki – Mäki



hlasy po zápase:



Ryan Garbutt, útočník Slovana: "Som rád, že sme zvíťazili, bol som unesený z atmosféry. Nevadilo mi, že som hral vo štvrtom útoku, som profesionál a rešpektujem trénerove pokyny."



Patrik Lamper, útočník Slovana: "Som rád, že sa mi darí, neviem, čím to je. Verím, že to tak bude pokračovať. Teší ma, že sme dva zápasy dokázali vyhrať. Proti silným tímom z nás asi opadá stres a máme chuť prekvapiť."









Andrej Meszároš, obranca Slovana: "Podobne ako v zápase v Helsinkách nás podržal Jakub Štěpánek. Zahrali sme dobre ako tím a dokázali sme ustáť záverečný tlak."



Jukka Jalonen, tréner Jokeritu: "Gratulujem Slovanu k víťazstvu. Bol o jeden gól lepší a preto odchádzame z Bratislavy bez bodov."







Eduard Zankovec, tréner Slovana: "Bol to podobný zápas ako v Helsinkách. Viac sme sa bránili, ale zachytal nám opäť brankár."



tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 46 33 6 3 4 189:82 114



2. CSKA Moskva 45 29 8 1 7 142:69 104



3. Jokerit 44 25 3 6 10 124:81 87



4. Jaroslavľ 45 22 6 3 14 120:104 81



5. Nižný Novgorod 48 21 4 6 17 92:100 77



6. HK Soči 46 19 4 6 17 108:118 71



7. Dinamo Moskva 48 17 7 4 20 110:119 69



8. Spartak Moskva 46 17 7 3 19 125:117 68



9. Čerepovec 46 15 7 8 16 98:115 67



10. Dinamo Minsk 46 16 5 3 22 93:104 61



11. Víťaz Podoľsk 47 13 4 7 23 113:134 54



12. SLOVAN 46 12 2 7 25 96:155 47



13. Dinamo Riga 44 6 7 6 25 77:116 38



Bratislava 30. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom zápase KHL na domácom ľade nad Jokeritom Helsinki 3:2 a pripísali si druhé víťazstvo za sebou. V tabuľke Západnej konferencie im patrí naďalej 12. priečka, na ôsmy Spartak Moskva však stále strácajú priepastných 21 bodov.Slovan teraz čaká týždeň voľna, v najbližšom zápase sa predstaví opäť doma v nedeľu 7. januára o 17.30 h, keď privíta CSKA Moskva.Slovan si pred zápasom uctil bývalého hráča Richarda Kapuša vyvesením jeho pamätnej zástavy, ktorá tak od soboty zdobí priestor pod strechou ZŠ Ondreja Nepelu spolu s ostatnými dvanástimi legendami. Nielen jemu, ale aj celej vypredanej aréne ponúkli obe mužstvá od úvodu svieži hokej, strelecky aktívnejší však boli hostia. Tí svoju prevahu zužitkovali úvodným gólom Jensena, ktorý dostal puk za Štěpánka z ľavej strany kruhov. Oba tímy potom mali možnosť presilovky, ale ani jednému z nich sa nepodarilo skórovať. Slovan mohol vyrovnať po šanci Genowaya, ale podarilo sa mu to až po krásnej strele Juraja Mikúša v závere úvodného dejstva.V druhej tretine mali viac z hry hráči Jokeritu, Štěpánek musel čeliť niekoľkým nepríjemným pokusom. Stále sa však hral svižný hokej z oboch strán a dopredu sa púšťali aj domáci. "Belasí" mohli ísť do vedenia po presilovke 4 na 3, ale priveľa kombinovali a všetky strely skončili vedľa bránky Zapolského. Najväčšiu šancu mal až po skončení presilovky Skalický, ale v nájazde trafil iba ľavú žrď. V závere hrali v početnej výhode aj hostia, ale Štěpánka sa im nepodarilo prekonať.Slovan mal výborný vstup do tretej tretiny, pretože už po dvoch minútach sklepol Nick Ebert strelu Sádeckého za Zapolského chrbát. "Belasých" tento gól nakopol a už onedlho sa v druhom nájazde v zápase ocitol Skalický. Brankár Jokeritu však jeho pokus vytlačil. Jokerit sa snažil o vyrovnanie, ale Štěpánek zlikvidoval niekoľko pokusov hráčov hostí. V 53. však nestačil na strelu Mosesa a bolo vyrovnané. Hostia sa však z vyrovnania tešili iba dve minúty, pretože po peknej strele spomedzi kruhov napokon rozhodol Patrik Lamper. Jokerit to v závere ešte skúsil bez brankára, ale neúspešne.