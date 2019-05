Slovan Bratislava má 100 rokov, oslavovať bude 11. mája

Belasí naplánovali oslavy jubileí na sobotu 11. mája, keď majú na programe domáce stretnutie 8. kola nadstavbovej skupiny o titul s MŠK Žilina.

Bratislava 3. mája (TASR) - Najúspešnejší slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava oslávil v piatok 3. mája sté výročie svojho založenia. V sezóne 2018/2019 získal rekordný deviaty majstrovský titul v novodobej ére samostatnosti, celkovo má na konte osem československých a sedemnásť slovenských titulov. V roku 1969 triumfoval v Pohári víťazov pohárov, 50. výročie tohto víťazstva si pripomenie 21. mája.



"Belasí" naplánovali oslavy jubileí na sobotu 11. mája, keď majú na programe domáce stretnutie 8. kola nadstavbovej skupiny o titul s MŠK Žilina. "Od 12.00 h budú prebiehať aktivity na námestí štadióna. O 15.00 h sa odohrá zápas Slovan - Žilina, predtým bude slávnostný program na ploche. Predstavíme priamu repliku trofeje PVP, ktorú sa nám podarilo získať od Európskej futbalovej únie (UEFA). Bude nastálo na Slovane, neskôr v budúcej Sieni slávy. Na hraciu plochu prídu žijúci bývalí hráči a rodinní príslušníci nežijúcich hráčov, ktorí sa pričinili o tento úspech. Predstavíme aj hymnu klubu. Verím, že zápas bude pútavý pre fanúšikov, po ňom bude pokračovanie osláv na námestí štadióna do 20.00 h," uviedol marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.



Slovan odohral počas svojej storočnej existencie ohraničenej deviatkami 5504 zápasov, v 3058 dueloch zvíťazil, 1055-krát remizoval a 1391-krát prehral. Strelil 13.563 gólov, inkasoval 7124. "Deviatka je magické číslo pre Slovan - 1919 založenie klubu, 1929 historické víťazstvo nad Newcastlom 8:1, 1949 prvý titul, 1969 výhra v PVP, 1999 titul, po ktorom bola desaťročná odmlka, 2009 titul, 2019 titul a nádherný štadión. Neboli to len tieto roky a úspechy sa nerodili ľahko, generácie museli urobiť veľa práce, aby sa dosiahli tieto výsledky," povedal bývalý brankár Alexander Vencel st., ktorý chytal pri finálovom víťazstve Slovana nad FC Barcelona 3:2 v PVP 1969.



Bratislavský klub si v ročníku, ktorý je preň významný z pohľadu histórie, zabezpečil prvenstvo vo Fortuna lige v rekordnom predstihu. Zároveň sa vrátil na štadión na Tehelnom poli. "Pracovali sme, aby práve táto sezóna bola vrcholom novodobej histórie klubu. Splnili sme niekoľko cieľov, najdôležitejší bol návrat domov na Tehelné pole. Môžeme sa tešiť z krásneho štadióna. Snažili sme sa, aby sme sa vrátili so silným mužstvom, ktoré môže dôstojne reprezentovať značku Slovan Bratislava. Získali sme titul, ktorý bol tiež jedným z cieľov. Spôsob, akým sme ho získali, je odkaz, že Slovan má svoju kvalitu," povedal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.



Slovan sa chce po dominancii vo Fortuna lige na úvod druhej storočnice presadiť aj v európskych súťažiach, skupinovú fázu Európskej ligy nehral od sezóny 2014/2015. "Vždy je čo zlepšovať, aj my sa chceme neustále posúvať dopredu. Verím, že zápas čo zápas budeme silnejší, nepovažujem túto sezónu za koniec nášho snaženia. Je to odrazový mostík, máme pred sebou mnoho výziev v Európe a v ďalšom období. Za najväčšiu výzvu považujem, aby sme opätovne etablovali Slovan na medzinárodnej scéne," dodal Kmotrík ml.