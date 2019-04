FORTUNA LIGA: Slovan získal rekordný deviaty titul

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)



Góly: 21. a 42. Moha, 62. Ljubičič. ŽK: 44. Sluka. Rozhodovali: Kráľovič – Benko, Štrbo, 5478 divákov.



Zostavy: Žilina: Holec – Kaša, Králik (46. Anang), Minárik – Majdan (46. Mihalík), Diaz, Káčer, Sluka – Škvarka – Tomič, Balaj (69. Boženík).



Slovan: Greif – Medveděv, Bajrič, Božikov, Suchockij – De Kamps (72. Rabiu), Ljubičič – Čavrič (86. Cmiljanič), Dražič (80. Strelec), Moha – Šporar.



HLASY:

4. kolo skupiny o titul

ŠKF iClinic Sereď - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:5 (0:3)



Góly: 7., 13. Divković, 45.+ Kalmár (z 11 m), 66. Davis, 77. Čmelík. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Roszbeck, ŽK: Ba, Michalík, Sus – Koné, ČK: 36. Ba (Sereď) po 2. ŽK, 920 divákov



Sereď: Penksa – Sus, Ba, Michalík, Hučko – Baéz (26. Lukáčik), Adekuoroye – Ulrich (40. Menich), Morong, Iván (77. Špehar) – Kuzma



Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna (69. Bednár), Huk , Koné (51. Šatka), Davis – M. Vida – Ronan, Kalmár (78. Bilenkyi) – Čmelík, Divković, K. Vida

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0)



Gól: 76. Gerec. ŽK: Danko, Carrilo (obaja Michalovce). Rozhodovali: Pavlík – Žákech, Čajka, 863 divákov



Ružomberok: Čtvrtečka – Čurma, J. Maslo, D. Kružliak, Jonec – Takáč, Qose – Kmeť (61. Kostadinov), Mustedanagič (90+. R. Kružliak), Gál-Andrezly – Gerec (80. V. Jedinák)



Michalovce: Kira – Špiriak, M. Kolesár, Carrilo, Grič - Casado – P. Kolesár (58. Danko), Kountouriotis (75. Turík), Petro – Tounkara, Zacharkiv (67. Sulley)





tabuľka:



1. ŠK Slovan Bratislava 26 22 4 0 67:21 70



2. FC DAC Dun. Streda 26 15 6 5 50:31 51



3. MŠK Žilina 26 14 6 6 44:28 48



4. MFK Ružomberok 26 11 11 4 38:22 44



5. MFK Zemplín Michalovce 26 10 5 11 32:42 35



6. ŠKF iClinic Sereď 26 9 4 13 28:41 31







4. kolo o záchranu



AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (0:0)



Gól: 89. Roguljić. Rozhodovali: Glova – Pozor, Poláček, ŽK: Slávik – Válovčan, Ďubek



Trenčín: Chudý – Slávik, Šulek, Skovajsa, Yem – van Arnhem – Lamine, Čataković (82. Roguljić), Sleegers (55. Corryn) – Bukari (90.+ Kadák), Umeh



Zlaté Moravce: Chovan – Čögley, Kwin Kwin, Asanović, Brašeň – Švec (67. Orávik), Grozdanovski (90. Práznovský), Duga (79. Karlík), Válovčan – Ďubek – Dočekal







FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:0



Rozhodovali: Smolák – Galo, Jenčura, ŽK: Viazanko, Olatunji - Sloboda, ČK: 90. Olatunji (Podbrezová), 1003 divákov.



Podbrezová: Vantruba – Obročník, Oravec, Kiwior, Mojžiš – Viazanko, Paraj – Leško (69. Pavúk), Špyrka, Hlohovský (84. Breznaník) – Wiezik (64. Olatunji)



Trnava: Bolek – Turňa, Janečka, Abena, Lovat – Markoski, Grendel, Čonka (80. Pekár), Sloboda – Tavares (46. Lovás) – Yilmaz







FK Senica - FC Nitra 4:1 (2:0)



Góly: 8. Kay, 25. Asmah, 50. El Moudane, 80. Castaneda - 57. Vestenický. Rozhodovali: Ziemba – Hrčka, Kováč, ŽK: Krč - Farkaš, Kuník, Šimončič, 473 divákov



Senica: Taborda – Kay, Dias, Krč - Klapan, El Moudane, Tesija, Dangubič (63. Deretti), Asmah (81. Zezinho) - Castaňeda (85. Segbé), Ramirez



Nitra: Pindroch – Charizopulos, Farkaš, Niba, Chovanec – Šimončič - Chobot (54 Kuník), Bilovský, Šurnovský (54. Vestenický) - Gatarič - Sokovič (81. Vrábel)







tabuľka:



7. Spartak Trnava 26 8 6 12 30:30 30



8. FC Nitra 26 7 8 11 32:38 29



9. AS Trenčín 26 7 5 14 35:46 26



10. Železiarne Podbrezová 26 6 6 14 24:38 24



11. ViOn Zlaté Moravce 26 7 2 16 25:48 23



12. FK Senica 26 5 7 14 29:50 22





Vizitka majstra slovenskej futbalovej Fortuna ligy ročníka 2018/2019 ŠK Slovan Bratislava:





názov: ŠK Slovan Bratislava



rok založenia: 1919, 3. mája



farby: belasá (náhradná biela)



štadión: Tehelné pole (kapacita 22.500)



prezident a predseda predstavenstva: Ivan Kmotrík



viceprezident a generálny riaditeľ: Ivan Kmotrík ml.



športový riaditeľ: Richard Trutz



vedúci A-mužstva: Ján Švehlík



hlavný tréner: Martin Ševela



asistenti: Ivan Vrabec, Vladimir Radenkovič



tréner brankárov: Miroslav Hrdina



kondiční tréneri: Srdjan Zirojevič, Xavier de Sousa



lekári: Roman Križan, Richard Reis



fyzioterapeuti: Jiří Jurza, Štefan Szilágyi, Sandra Pribilová



kustódi: Ján Beniak, Peter Paulický



najväčšie úspechy: víťaz PVP 1969, majster Československa 1949, 1950, 1951, 1955, 1970, 1974, 1975, 1992, majster Slovenska 1926, 1927, 1930, 1932, 1940, 1941, 1942, 1944, 1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014, 2019, víťaz Československého pohára 1962, 1963, 1968, 1974, 1982, víťaz Slovenského pohára 1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1983, 1989, 1994, 1997, 1999, 2010, 2011, 2013, 2017, 2018, víťaz slovenského Superpohára (Matičného Pribinovho pohára): 1994, 1996, 2009, 2014, víťaz skupiny Intertoto Cupu: 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1990, 1992, 1993, 1994







Káder ŠK Slovan Bratislava:



brankári: Dominik Greif, Michal Šulla, Martin Trnovský, Tomáš Rybár



obrancovia: Mitch Apau, Jurij Medvedev, Arťom Suchockij, Stefan Stangl, Richárd Guzmics, Vasil Božikov, Kenan Bajrič, Martin Majling



stredopoliari: Joeri de Kamps, Moha, Martin Ljubičič, Ibrahim Rabiu, Dejan Dražič, Villar Nono, David Holman, Aleksandar Čavrič, Denis Potoma



útočníci: Andraž Šporar, Boris Cmiljanič, Rafael Ratao, David Strelec







umiestnenia v najvyššej súťaži:



1993/1994: 1.



1994/1995: 1.



1995/1996: 1.



1996/1997: 3.



1997/1998: 5.



1998/1999: 1.



1999/2000: 3.



2000/2001: 2.



2001/2002: 6.



2002/2003: 3.



2003/2004: 10.



2006/2007: 8.



2007/2008: 5.



2008/2009: 1.



2009/2010: 2.



2010/2011: 1.



2011/2012: 3.



2012/2013: 1.



2013/2014: 1.



2014/2015: 3.



2015/2016: 2.



2016/2017: 2.



2017/2018: 2.



2018/2019: 1.

Prehľad majstrov SR a šampiónov podľa počtu titulov.



Prehľad majstrov podľa počtu titulov:



9 – ŠK Slovan Bratislava



7 – MŠK Žilina



2 – 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín



1 – MFK Ružomberok, Spartak Trnava



Bratislava 14. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom 4. kole nadstavby Fortuna ligy 2018/2019 v Žiline nad MŠK 3:0 a s obrovským predstihom šiestich kôl získali majstrovský titul. Pre Slovan je to rekordný deviaty titul v ére samostatnosti. "Belasí" v tomto ročníku najvyššej súťaže ešte neprehrali a pred druhým DAC Dunajská Streda majú nedostihnuteľný 19-bodový náskok.Šláger tretieho s prvým hrajúci sa v dobrom počasí aj atmosfére bol v úvodnej štvrťhodine viac o taktike ako o šanciach. Každý z tímov sa snažil najmä eliminovať chyby a čakalo sa, kto spraví prvú vážnejšiu. Bližšie ku gólu boli ako prví hostia, keď sa v šestnástke dobre uvoľnil Dražič, ale krížnou strelou minul o pár centimetrov ľavú žrď. V 21. min. si napravo nerozumeli stopéri Králik s Minárikom, Šporar poslal ideálny center naľavo na úplne voľného Mohu, a ten pohodlne poslal loptu do opustenej brány. Žilinčania sa veľmi nedostávali pred bránu Slovana, skúšali to aspoň strelami zo stredných vzdialeností, ale neujala sa žiadna z nich, ani pokus Diaza na konci prvej polhodiny. Hneď potom mohli hostia zvýšiť, keď Moha nacentroval pred bránu, ale Ljubičičov pokus zblízka Holec reflexívne vyrazil nad bránu. Žilina sa snažila viac útočiť, ale jej centre do šestnástky neboli presné, alebo nenachádzali dobre pokrytého Balaja. Opäť iba z diaľky to skúšal Kaša, ale jeho strela v 40. min. minula tesne ľavú žrď. O dve minúty však Moha pred žilinskou bránou vyzvŕtal dvojicu stopérov a zblízka rozjasal hosťujúcich fanúšikov. Domáci v polčase prestriedali dvojicu hráčov a zmenili rozostavenie. Ich hre to prospelo a vpredu začínali byť nebezpečnejší. Po centri Tomiča v 50. min. sa do šance dostal Balaj, ale rozvlnil iba bočnú sieť Greifovej brány. V 54. min. však mohli hostia definitívne rozhodnúť, keď sa Šporar rútil v brejku na žilinskú bránu, ale Holec jeho blafák napravo v poslednej chvíli zneškodnil, keď rukou zobral loptu z nohy kanonierovi Slovana. V 62. min. sa však hostia dočkali aj po tretí raz, keď Anang nešikovne odvrátil center hostí z pravej strany iba na hranicu pokutového kopu a nabiehajúci nekrytý Ljubičič poslal loptu bez problémov do siete. Žilinčania sa snažili aspoň raz prekonať Greifa, ale neujala sa ani strela Škvarku spoza šestnástky, ani jeho priamy kop. Dobre pálil aj Tomič, ale Greifove rukavice boli proti. Zápas sa síce dohrával na polovici hostí, ale Žilinčania už nedokázali skórovať ani v nadstavenom čase z priameho kopu, ktorý zahrával Tomič. Slovan potvrdil desiatou výhrou v rade rekordný deviaty titul v ére samostatnosti už šesť kôl pred koncom súťaže.„Boli sme si vedomí našej sily, ale aj sily súpera, vedeli sme, že je na tom dobre kombinačne, a tomu sme prispôsobili aj taktiku. Hrali sme skôr takticky, chceli sme od stredu vyrážať do protiútokov, čo sa nám aj darilo, boli sme efektívni. Mohli sme aj navýšiť náskok, mali sme na to šance. Prirovnal by som zápas k európskemu, jedno mužstvo bolo silnejšie na lopte, druhé čakalo na chyby súpera so snahou potrestať ich. Hráči mali v zápase víťaznú mentalitu, ktorú sme budovali celú sezónu. Výsledok je možno pre súpera krutý, ale my sa pozeráme iba na seba. Víťazstvo je plne zaslúžené a dominancia počas celej sezóny sa prejavila aj dnes. Strelili sme tri góly, neinkasovali sme a sme šťastní, že titul je už v Bratislave.“„Chcem pogratulovať súperovi k titulu, získal ho absolútne zaslúžene. Náš výkon, najmä v prvom polčase, nebol dobrý. V defenzíve a v prechode do útoku sme urobili ľahké straty a chyby, ktoré súper potrestal. V druhom polčase sme zmenili rozostavenie, snažili sme sa streliť kontaktný gól, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Súper nám strelil z kontry gól a zápas zavrel. Duel sa potom už len dohrával. Víťazstvo súpera je zaslúžené.“