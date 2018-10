Slovan pokračuje vo víťaznej sérii: Zdolal Chabarovsk

Slovan Bratislava - Amur Chabarovsk 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)



Góly: 33. Sukeľ (Meszároš, Virta), 37. Červený (Lunter) - 58. Pjanov (Jordán). Rozhodovali: Morozov, Ovčinnikov - Majtak, J. Streľcov, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 6710 divákov.



Slovan Bratislava: Štěpánek – Gelinas, Sersen, Grman, Meszároš, Klok, Jánošík, Bačik, Švarný – Řepík, Taffe, Červený – Liška, Sukeľ, Virta – Lamper, Bailey, Lunter – Baranov, Chipchura, Rau



Amur Chabarovsk: Alikin - Kolář, Kondratiev, Vorobjov, Korjagin, Aťušov, Jordán – Zohorna, Pjanov, Fajzullin – Potechin, Rasskazov, Dedunov – Gorškov, Vj. Ušenin, Vl. Ušenin – Rudenkov, Kuznecov, Veličkin



hlasy po zápase:



Vladimír Országh, tréner Slovana: "Bol to pre nás ťažký zápas, Amur potvrdil výkon z Rigy, kde veľmi dobre bránil a využil svoje príležitosti. Ťažko sme sa presadzovali, mali sme nejaké šance, nájazdy, ale nedali sme góly. Dobré je, že sme skórovali pri hre špeciálnych tímov. V tretej tretine sme hrali príliš komplikovane, ale veľmi nás podržal brankár. Je to pre nás dôležité víťazstvo, nerodilo sa ľahko, no natiahli sme sériu a ideme ďalej."



Nikolaj Borščevskij, tréner Amuru: "Musím oceniť, že moji hráči hrali až do konca. Za stavu 0:2 sme sa snažili otočiť výsledok, žiaľ sa nám to nedarilo, aj keď sme mali niekoľko šancí. Nádej nám svitla v závere, keď sme dali gól a ešte sme sa snažili vyrovnať, no nepodarilo sa nám to. Dobrý výkon predviedol brankár domácich."

Na snímke tréner HC Slovan Bratislava Vladimír Országh v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava – Amur Chabarovsk v Bratislave 18. októbra 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke domáci fanúšikovia povzbudzujú v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava – Amur Chabarovsk v Bratislave 18. októbra 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian

Západná konferencia:



1. SKA Petrohrad 18 12 2 2 2 60:25 30



2. CSKA Moskva 19 11 4 0 4 52:26 30



3. Jokerit Helsinki 18 12 1 3 2 67:42 29



4. Lokomotiv Jaroslavľ 19 11 2 1 5 54:35 27



5. Soči 19 5 3 4 7 46:51 20



6. Viťaz Podoľsk 19 7 2 1 9 48:55 19



7. Spartak Moskva 19 7 1 2 9 45:46 18



8. Slovan Bratislava 20 5 3 2 10 44:65 18



9. Dinamo Riga 19 6 2 1 10 40:51 17



10. Dinamo Moskva 20 5 1 3 11 44:57 15



11. Čerepovec 19 4 2 2 11 28:52 14



12. Dinamo Minsk 18 4 0 3 11 36:51 11

Bratislava 18. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zakončili vo štvrtok trojzápasovú domácu sériu s tímami z Ďalekého východu triumfom nad Amurom Chabarovsk 2:1 a víťaznú sériu natiahli už na päť duelov. Uplynulé dva vyhrali v riadnom hracom čase. Zverenci trénera Vladimíra Országha majú na konte 18 bodov."Belasí" rozhodli v druhej polovici druhej tretiny, keď sa presadil najprv pri presilovke Matúš Sukeľ a po ňom v oslabení Rudolf Červený. Slovanistov najbližšie čakajú dva zápasy u súperov, najprv sa predstavia v sobotu 20. októbra (16.00 h) na ľade Spartaka Moskva a potom v pondelok o 18.30 h v Soči. Následne odohrajú v rámci série KHL World Games dve stretnutia vo Viedni proti CSKA Moskva (26. októbra) a SKA Petrohrad (28. októbra).Úvodná aktivita domácich priniesla šikovnú strelu Baileyho, ktorú Alikin zneškodnil. Hostia následne zle striedali a prišla prvá presilovka pre Slovan. Príliš v nej však nevymyslel, nebezpečný bol len teč Taffeho, ale Alikin bol pozorný. Podobne dopadla i početná výhoda na druhej strane klziska. V 8. minúte sa už-už dostával do brejku Taffe, no chýbala mu rýchlosť a obrana hostí ho zastavila. O dve minúty neskôr jej ušiel Řepík, no samostatný nájazd do gólového konca nedotiahol. Amur nevyužil ani ďalšiu presilovku, dobrú šancu mal Potechin, ale Štěpánek ho vychytal. V 17. minúte sa neujala ani strela Červeného z ľavého kruhu a tak išli tímy do šatní za bezgólového stavu.V 23. minúte mal dobrú šancu Lamper, potom sa aktivita presunula na hokejky hostí. Štěpánka v krátkom slede preverili Zohorna a Vl. Ušenin, domáci brankár si s ich strelami poradil. V 27. minúte si nakorčuľoval s pukom na pravý kruh Lunter a dobre vystrelil, ešte sa snažil o dorážku, no Alikin mal puk pevne vo svojej moci a tak sa strhla menšia šarvátka. Domáci útočník a Kondratiev si za ňu vyslúžili dve minúty. Pri hre 4 na 4 ohrozil domácu bránku tvrdou strelou Aťušov. V 31. minúte bol blízko gólu Meszároš, ale jeho delovka od modrej skončila len na žrdi. Krátko nato nasledovala druhá presilovka Slovana v zápase a konečne aj zmena skóre. Strelu Meszároša tečoval za Alikinov chrbát Sukeľ - 1:0. V 37. minúte sa pri vlastnom oslabení dostali do brejku 2 na 1 Lunter s Červeným a druhý menovaný zvýšil presnou strelou z pravého kruhu na 2:0.Do tretieho dejstva vstúpili aktívnejšie hostia v snahe vyrovnať, v 42. minúte sa Rasskazov natlačil pred Štěpánka, ale domáci brankár si poradil a krátko nato zneškodnil aj pokus Ušenina. Slovan sa zbytočne nepúšťal do útoku, sústredil sa na defenzívu a hrozil z kontier. V 47. minúte predviedli peknú akciu Virta s Řepíkom, ale tretí gól z toho nebol. Amur si nevedel poradiť s dobrým napádaním domácich a len ťažko sa dostával do dobrých streleckých možností. Hostia však stupňovali tempo a v záverečných minútach súpera zatlačili a v 58. minúte sa im podarilo znížiť zásluhou Pjanova. V závere skúsili hru bez brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.