Slovan nedokázal v Soči skórovať, prehral tak posledný zápas sezóny

HK Soči - HC Slovan Bratislava 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 39. Polunin (Kapustin), 60. Alexandrov. Rozhodovali: Kulakov, Soin - Sazonov, Sadovnikov, vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 7155 divákov.



HK Soči: Barulin – Pajgin, Vorobjev, J. Alexandrov, Jokipakka, Rykov, Chomickij, D. Alexandrov – O'Dell, Bočarov, Rosén – Bakoš, Collins, Šmeľov – Starkov, Kaletnik, Lugin – Kapustin, Altybarmakjan, Rachimullin – Polunin



Slovan Bratislava: Vojvoda – Jánošík, Sersen, Liška, Sukeľ, Jeglič – Grman, Klok Chipchura, Taffe, Rau – Švarný, Bačík, Sloboda, Buc, Baranov - Bailey

Soči 22. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zakončili sezónu 2018/2019 v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) prehrou. V poslednom zápase základnej časti podľahli v Soči domácemu tímu 0:2.Po bezgólovej prvej tretine sa domáci ujali vedenia v závere druhého dejstva gólom Alexandra Polunina, v tretej tretine poistili víťazstvo zásahom Jurija Alexandrova do prázdnej bránky."Belasí" sa so siedmou sezónou v nadnárodnej súťaži rozlúčili bilanciou 15 víťazstiev a 47 prehier a celkovým skóre 101:213. Získali 33 bodov, čo je najhorší výsledok klubu od vstupu do ligy.V prvej tretine podal Slovan veľmi dobrý výkon. Úvodnú šancu zápasu mal Sloboda, Barulin jeho strelu len s námahou vytesnil. Na druhej strane sa vyznamenal Vojvoda po tečí Šmeľova. V 10. minúte sa v ďalšej šanci ocitol Grman, domáci odpovedali strelou Collinsa, ktorú bravúrne brankár "belasých" vykryl. Ten istý hráč mal neskôr na hokejke ďalšiu šancu, ale tesne minul bránku. V závere úvodnej tretiny si išiel sadnúť na trestnú lavicu Grman.Domáci vďaka početnej prevahe vstúpili do druhého dejstva znamenite, okolo Vojvodu lietal jeden puk za druhým, Slovan sa však ubránil. Situáciu mu potom skomplikovalo ďalšie vylúčenie Baranova, ale v tejto situácii sa "belasí" ubránili. Soči však pokračovalo v tlaku a Lugin počas neho opečiatkoval žrď. Országhovi zverenci potom ustáli ďalšie oslabenie štyri minúty pred koncom, sľubný výsledok po dvoch dejstvách napokon neudržali. V 38. minúte vystrelil Polunin a poslal domácich do vedenia.V tretej tretine mali veľké šance na vyrovnanie najskôr Jeglič a po ňom aj Rau. Slovan zlepšil pohyb oproti druhej tretine, sympaticky sa snažil o vyrovnanie a domácim hráčom nedaroval nič zadarmo. Dve minúty pred koncom našiel Bailey pred bránkou Jegliča, ale útočníkovi Slovana preskočil v rozhodujúcej chvíli puk hokejku. Onedlho mal možnosť skórovať aj Sukeľ, ale namieril mimo. Veľká snaha Slovana vyrovnanie nepriniesla, domáci v závere posistili triumf po góle Alexandrova do prázdnej bránky.