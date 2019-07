SLOVAN ODVOLAL ŠEVELU Z FUNKCIE HLAVNÉHO TRÉNERA

Nového trénera oznámi klub čoskoro, pretože Slovan už v sobotu čaká štart Fortuna ligy a v stredu duel 2. predkola Európskej ligy s kosovským KF Feronikeli.

Bratislava 18. júla (TASR) - Martin Ševela skončil na poste trénera slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava. Vedenie klubu sa ho rozhodlo odvolať po vypadnutí v 1. predkole Ligy majstrov so Sutjeskou Nikšič. Spolu s ním skončil aj asistent Ivan Vrabec. Slovan o tom informoval na svojom webe.



Ďalšie zmeny v realizačnom tíme budú v kompetencii nového hlavného trénera. "V prvom rade sa chceme ospravedlniť všetkým našim priaznivcom za toto veľké zlyhanie. Uvedomujeme si, že akékoľvek slová nenapravia to, čo sa včera udialo. Pri všetkej úcte k súperovi, vypadnúť v prvom kole a takýmto spôsobom je jednoducho neakceptovateľné," povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. "Rozhodli sme sa odvolať Martina Ševelu z funkcie trénera. Musíme si priznať, že oba zápasy a predovšetkým ten odvetný sme z pohľadu pripravenosti mužstva a taktiky absolútne nezvládli. Je pre mňa nepochopiteľné, prečo sme odvetu, ktorá sa pre nás vyvíjala po úvodnom góle pozitívne, nedotiahli do úspešného konca a aj vinou nesprávnej taktiky sme opäť inkasovali v nadstavenom čase. Samozrejme, vina nepadá len na trénera, dôsledky pocíti aj hráčska kabína. Práve tréner je však ten, ktorý je zodpovedný za prípravu mužstva, a tú v týchto dôležitých zápasoch absolútne nezvládol. Podržal som ho pred rokom po vypadnutí s Rapidom Viedeň, aj napriek tlaku verejnosti som mu chcel dopriať priestor na prácu s tímom. Žiaľ, po roku sme sa po taktickej stránke takmer vôbec neposunuli, čo padá práve na zodpovednosť hlavného trénera. Martinovi Ševelovi ďakujeme za odvedené služby pre Slovan a želáme všetko dobré v ďalšej kariére."



Nového trénera oznámi klub čoskoro, pretože Slovan už v sobotu čaká štart Fortuna ligy a v stredu duel 2. predkola Európskej ligy s kosovským KF Feronikeli. "Všetci sme po včerajšku nesmierne sklamaní. Musíme však pracovať ďalej a myslieť na to, čo nás čaká. Toto zlyhanie len ťažko odčiníme, môžeme však urobiť maximum pre úspech v Európskej lige. Otázku obsadenia trénerského postu intenzívne riešime a fanúšikov i futbalovú verejnosť budeme včas informovať," uzavrel Kmotrík.



Ševela prišiel do Slovana v októbri 2017, na poste trénera nahradil Ivana Vukomanoviča. S "belasými" podpísal trojročnú zmluvu. V roku 2018 s nimi získal Slovenský pohár a v uplynulej sezóne priviedol mužstvo k titulu v Fortuna lige.