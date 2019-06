Slovan si v rámci letnej prípravy zahrá aj so Spartakom Moskva

Slovan po uplynulej sezóne ukončil svoje pôsobenie v medzinárodnej KHL a zatiaľ nemá istotu, v akej súťaži bude pôsobiť v tej nadchádzajúcej.

Bratislava 10. júna (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava odštartuje letnú predsezónnu prípravu v polovici júla. Po spoločnom zraze a tréningoch na ľade čaká tím séria prípravných stretnutí.



"V termíne od 4. do 7. augusta 2019 odohrajú zverenci Romana Stantiena na Mountfield Cupe tri zápasy. Stretnú sa s účastníkom KHL Spartakom Moskva a dvomi celkami z najvyššej českej súťaže HK Mountfield Hradec Králové a HC Dynamo Pardubice," informuje internetový portál hcslovan.sk.



Vo štvrtok 15. augusta si Slovanisti zmerajú sily s ďalším českým extralistom, tímom HC Energie Karlove Vary. Obvyklým súperom Slovana v príprave bude aj tento rok HC Kometa Brno. Zápas je na programe 29. augusta.



Bratislavský klub má v pláne doplniť zoznam prípravných zápasov ešte o jedno až dve stretnutia v augustovom termíne a následne tiež o domáci zápas v septembri.



Slovan po uplynulej sezóne ukončil svoje pôsobenie v medzinárodnej KHL a zatiaľ nemá istotu, v akej súťaži bude pôsobiť v tej nadchádzajúcej. Vedenie síce už prihlásilo klub do najvyššej slovenskej súťaže, no pre účinkovanie svojho A-tímu v Tipsport Lige musí ešte splniť podmienky licenčného a legislatívneho konania. Bratislavský klub má na krku stále dlhy spôsobené nielen nevyplatením miezd hráčom, ale dlží aj mestu za prenájom haly.



Slovan zatiaľ nemá ani káder na nasledujúci ročník, no minulý týždeň už oznámil meno nového trénera. Stal sa ním Roman Stantien, jeho asistentom bude Rudolf Jendek, klub zatiaľ hľadá trénera brankárov.