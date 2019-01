Slovan takmer v kompletnom zložení, chýbali len Cmiljanič a Strelec

Slovan trénoval v stredu dvojfázovo. S prvým tímom trénujú aj dorastenci Martin Majling, Denis Potoma, Alexander Tóth a Martin Trnovský.

Bratislava 9. januára (TASR) - Jesenný majster Fortuna ligy Slovan Bratislava už trénuje v takmer kompletnom zložení. Do zimnej prípravy sa počas utorka a stredy pripojili všetci hráči zo súčasného kádra s výnimkou Borisa Cmiljaniča, ktorý hlásil zdravotné problémy a Davida Strelca, ktorý si plní reprezentačné povinnosti.



"Je dôležité, že hráči prišli zdraví a splnili individuálne plány, ktoré mali stanovené na zimné prechodné obdobie. Nemusíme teda začínať od nuly, ale môžeme okamžite nabehnúť na tréningovú záťaž, ktorú sme si naplánovali. Som rád, že sme už prakticky v kompletnom zložení a spoločne môžeme začať napĺňať náš tréningový program. Mierne zdravotné problémy hlásil Cmiljanič a len v hale dnes trénoval Dávid Holman, ktorý sa zotavuje po chorobe. Nemôžeme počítať ani s Davidom Strelcom, ktorý je so slovenskou reprezentáciou do 21 rokov na sústredení v Turecku. Ostatní hráči sú k dispozícii a naplno trénujú," uviedol pre oficiálnu stránku klubu tréner Martin Ševela. S prvým tímom trénujú aj dorastenci Martin Majling, Denis Potoma, Alexander Tóth a Martin Trnovský.



Slovan trénoval v stredu dvojfázovo. "Do dnešného tréningu sme zaradili hru na celé ihrisko s určitými pravidlami. Pravidlom bol limitovaný počet dotykov na vlastnej polovici, aby hráči loptu nevodili, ale hrali jednoducho a snažili sa vyhnúť kontaktu s protivníkom. Teší ma, že hra mala veľmi solídne tempo. V tomto chceme pokračovať aj naďalej, naším zámerom je každým dňom zvyšovať kvalitu a intenzitu tréningov," pokračoval tréner "belasých".