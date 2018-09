Slovan uspel v derby vďaka efektivite, Greif: O titule sa nebavíme

Trnava prehrala v lige štvrtý zápas v rade a jej situácia je alarmujúca.

Trnava 30. septembra (TASR) - Útočník Marek Bakoš mohol byť hrdina Spartaka Trnava, keby v 74. minúte sobotňajšieho šlágra 10. kola futbalovej Fortuna ligy 2018/2019 proti Slovanu Bratislava skóroval po prihrávke Erika Grendela. V čistej šanci však nepotvrdil kanonierske schopnosti a prestrelil bránu, naopak, boli to hostia, ktorí o štyri minúty po góle Dejana Dražiča rozhodli o víťazstve 2:1. Trnava prehrala v lige štvrtý zápas v rade a jej situácia je alarmujúca, v pozícii úradujúceho majstra jej patrí až 9. priečka s osembodovou stratou na šiestu Podbrezovú, ktorá uzatvára hornú polovicu tabuľky.



Derby so Slovanom sa začalo zostra, rozhodca Pavol Chmura v úvodných desiatich minútach napomínal až troch hráčov žltou kartou a v polovici úvodnej 45-minútovky vykázal na tribúnu po protestoch domáceho trénera Radoslava Látala. Slovan otvoril skóre po rýchlom a priamočiarom brejku, na jeho konci bol slovinský útočník Andraž Šporar. Bakoš z poslednej akcie v prvom polčase vyrovnal, keď sa najlepšie zorientoval v skrumáži po rohu. Po zmene strán však vo vyloženej šanci nemal toľko šťastia. "Keby som bol strelec, dal by som Slovanu dva góly a vyhráme," sypal si popol na hlavu 35-ročný útočník, ktorý je v Trnave na hosťovaní do konca jesene z Viktorie Plzeň. "Nemáme výsledky a robíme chyby, je to v každom jednom z nás. Musíme začať pracovať na ich odstránení, aby sme opäť začali vyhrávať. Futbal je podľa mňa spravodlivý, Slovan dal dva góly a vyhral zaslúžene," predviedol nadhľad Bakoš, ktorý strelil za Spartak svoj prvý ligový gól. Jeho tím sa musí rýchlo pozviechať, už vo štvrtok 4. októbra o 18.55 SELČ ho čaká druhé vystúpenie v D-skupine Európskej ligy na pôde Fenerbahce Istanbul a v nedeľu 7. októbra o 17.00 h domáci ligový duel so Sereďou.



Vykázaného trénera Látala zastúpil na tlačovej konferencii jeho asistent Michal Ščasný. "Pripravovali sme sa na Slovan ako na každého iného súpera. Vedeli sme o jeho výnimočnej útočnej kvalite, po rýchlom brejku, na ktoré sme sa v týždni pripravovali, sme však prehrávali. Chceli sme so zápasom niečo urobiť, čo sa nám aj podarilo. Vedeli sme, že súper má slabiny pri štandardkách. Škoda, že sme nevyužili aj ďalšie šance, bolo ich dosť. V druhej 45-minútovke to bol tvrdý a taktický zápas. Žiaľ, po chybe sme inkasovali a derby nezvládli." Obrane domáceho tímu výrazne chýbal kapitán Boris Godál, príčinou sú zdravotné problémy. "Godál má natiahnutý zadný stehenný sval, skúšal to, ale nechceli sme riskovať, aby kvôli jednému zápasu nehral polovicu sezóny," informoval Ščasný.



Slovan v 151. najslávnejšom slovenskom derby uspel, lebo bol efektívny. Jeho hráči potvrdili, že po vypadnutí v 3. predkole EL s Rapidom Viedeň i predčasnom konci v Slovnaft Cupe majú pred sebou jediný cieľ - zisk titulu. "V Trnave sa hrá vždy ťažko. Spartak ukázal, čo ho zdobí už dlhšie a to je najmä bojovnosť a kompaktnosť. Keby Bakoš premenil šancu na 2:1, bolo by to celé o inom. Rozhodla naša efektivita. Uplynulé zápasy možno neboli z našej strany herne excelentné, ale bojovnosťou sme ich výsledkovo zvládli," poznamenal brankár Dominik Greif. Slovan má na čele tabuľky päťbodový náskok pred Dunajskou Stredou, ale súťaž je ešte ani nie vo svojej tretine. "V šatni ešte nepadli žiadne slová o titule. Zatiaľ sme neprehrali, čo je skvelé, ale ideme od zápasu k zápasu. Ďalší víkend máme znova ťažký súboj a ak nevložíme znova do neho všetko úsilie, tak to môže byť pre nás trápenie ako minulý víkend proti Seredi," zdvihol Greif varovný prst.