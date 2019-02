Slovan v KHL podľahol CSKA Moskva

CSKA Moskva - Slovan Bratislava 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)



Góly: 16. Okulov (Popov), 31. Vey (Romanov, Kaprizov), 33. Mamin (Dahlbeck, Slepyšev), 36. Okulov (Popov, Šalunov) - 55. Grman (Buc). Rozhodovali: Gofman, Kislov – Parikov, Galimov, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 9133 divákov.



CSKA Moskva: Sorokin – Dahlbeck, Marčenko, Pašnin, Robinson, Čmychov, Romanov – Vey, Grigorenko, Kaprizov – Tolčinskij, Karnauchov, Scott – Popov, Okulov, Šalunov – Slepyšev, Svetlakov, Mamin



Slovan Bratislava: Štěpánek – Sersen, Jánošík, Klok, Grman, Bačik, Švarný, Boldižár – Jeglič, Sukeľ, Liška – Bailey, Taffe, Chipchura – Baranov, Buc, Sloboda – Rau

Ďalšie zápasy:

Avtomobilist Jekaterinburg – Ak Bars Kazaň 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)



Góly: 14. Ljamkin, 37. Sekáč, 40. Tkačov



Lokomotiv Jaroslavľ – Viťaz Podoľsk 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)



Góly: 26. Loktionov, 27. Kartajev, 35. Osipov, 48. Kontiola – 39. a 53. Černov, 27. Řepík



Moskva 15. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v piatkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade CSKA Moskva 1:4. Jediný gól "belasých" strelil obranca Mário Grman.Zverenci trénera Vladimíra Országha proti veľkému favoritovi nenadviazali na víťazstvo v poslednom domácom zápase s Rigou a s 33 bodmi figurujú na chvoste celej súťaže."Belasí" odohrajú aj zvyšné tri stretnutia ročníka na ľade súperov, postupne nastúpia proti Dinamu Riga (18. februára), Jokeritu Helsinki (20. februára) a HK Soči (22. februára).Hráči Slovana sa už po 15. sekundách museli brániť presile, keď išiel na trestnú Jánošík, ktorý vyhodil puk mimo hraciu plochu. Oslabenie prežili, no úvodný tlak favorita pokračoval ďalej, i keď mu chýbali vyložené šance. Slovan sa len sporadicky dostával pred Sorokina, ktorý nemal takmer žiadnu prácu. V 16. minúte sa dostali domáci do zaslúženého vedenia. Popov obišiel bránku, prihral Okulovovi a ten z prvej poslal puk za ležiaceho Štěpánka. V závere mohol vyrovnať Bailey, ktorý išiel sám na brankára, ale neuspel.Slovan ťahal za kratší koniec aj v druhej časti. V 23. minúte mohol zvýšiť na 2:0 svojim druhým gólom Okulov, no podarilo sa to až po polhodine hry Veyovi, ktorý prestrelil Štěpánka. O dve minúty neskôr pridal tretí gól z dorážky Mamin a o ďalšie tri upravil na 4:0 pre domáci tím opäť Okulov. Ten sa presadil po krížnej prihrávke Popova a presnou strelou vymietol horný roh bránky "belasých". Slovanisti mohli odpovedať v závere tretiny pri presilovke, podarilo sa im vytvoriť si tlak, no puk za Sorokina nedostali.V úvode tretieho dejstva to nevyšlo ani Slobodovi, ktorý sa dostal do dobrej pozície, no jeho strela skončila len na žŕdke Sorokinovej bránky. V ďalšom priebehu sa rozhodnutý duel už len dohrával. V 55. minúte sa predsa len podarilo hosťom znížiť, keď sa presadil obranca Grman - 4:1.