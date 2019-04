Slovan v tomto ročníku stále neprehral, poradil si aj s Ružomberkom

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 3:2 (1:0)



Góly: 20. a 62. Šporar (druhý z 11 m), 74. Dražič - 48. Kružliak, 90. Jedinák. Rozhodovali: Chmura - Jenčura, Galo, bez kariet, 6845 divákov.



Slovan: Greif - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič, Rabiu (82. Nono) - Holman (79. Strelec) - Čavrič (46. Moha), Šporar, Dražič



Ružomberok: Macík – Čurma, Kružliak, Maslo, Kmeť (69. Kostadinov) – Gál-Andrezly (85. Jedinák), Takáč (80. Kochan), Qose, Madleňák – Mustedanagič - Gerec

sobota



MŠK Žilina – ŠKF Sereď 1:2 (0:1)



Góly: 74. Káčer – 2. Iván, 70. Lačný. . Rozhodovali: Ochotnický – Jekkel, Perát, ŽK: Bilas – Adekuoroye, Nwolokor, Ulrich, 1583 divákov



Žilina: Holec – Anang, Kaša, Lochošvili, Sluka – Diaz (46. Pečovský) – Káčer, Bernát (71. Škvarka) – Tomič (61. Gerebenits), Boženík, Mihálik



Sereď: Nwolokor – Sus, Michalík, Menich, Hučko – Bilas, Adekuoroye – Morong (74. Špehar), Pankaričan (57. Lačný), Iván – Kuzma (86. Ulrich)



MFK Zemplín Michalovce - DAC 1904 Dunajská Streda 0:2 (0:0)



Gól: 57. Davis, 78. K. Vida. Rozhodovali: Marhefka – Vorel, Bobko, ŽK: Petro, Špiriak, Tounkara – M. Vida, 1954 divákov



Michalovce: Kira – Špiriak, Carrilo, Beskorovajny - Rota, Grič, Turik (65. Danko), Kountouriotis (71. Diarra), Petro - Žofčák, Zacharkiv (65. Tounkara)



Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna, Huk, Davis (60. Šatka), Koné - Vida – Ronan, Kalmár - Čmelík (69. Bednár), Divkovič, K. Vida

tabuľka:



1. ŠK Slovan Bratislava 27 23 4 0 70:23 73



2. FC DAC Dun. Streda 27 16 6 5 52:31 54



3. MŠK Žilina 27 14 6 7 45:30 48



4. MFK Ružomberok 27 11 11 5 40:25 44



5. MFK Zemplín Michalovce 27 10 5 12 32:44 35



6. ŠKF iClinic Sereď 27 10 4 13 30:42 34

5. kolo o záchranu - sobota:



FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:2 (1:2)



Góly: 34. Bilovský, 90.+ Fábry – 1. Ďubek, 44. Ľupták. Rozhodovali: Očenáš – Ádám, Hrmo, ŽK: Machovec, Farkaš – Ľupták, Brašeň, Chovan, 804 divákov



Nitra: Šípoš – Chovanec, Niba, Farkaš, Charizopulos (73. Vestenický) – Machovec, Šimončič (48. Kóňa) – Chobot (46. Soković), Bilovský, Kuník – Fábry



Zlaté Moravce-Vráble: Chovan – Brašeň, Asanović, Kwin Kwin, Čögley – Válovčan (89. Práznovský), Ľupták, Grozdanovski (82. Karlík), Švec (66. Orávik) – Dočekal, Ďubek



FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 0:0



Rozhodovali: Sedlák – Ferenc, Bednár. ŽK: Obročník – Yem, Lamine, Čatakovič, 854 divákov



Podbrezová: Vantruba – Obročník, Bartoš, Oravec, Kiwior – Špyrka, Paraj – Pavúk (46. Breznaník), Hlohovský (85. Halgoš), Leško – Więzik



Trenčín: Chudý – Slávik, Šulek, Skovajsa, Yem – Lamine (46. Umeh), van Arnhem, Čataković (62. Corryn) – Bukari, Paur (71. Sleegers), Roguljić



FC Spartak Trnava - FK Senica 0:1 (0:0)



Gól: 79. Deretti. Rozhodovali: Glova – Tomčík, Borsányi, ŽK: Grendel – Ramírez, Dubois, Asmah, Krč, Klapan, ČK: 90. Grendel po druhej ŽK, 1857 divákov



Trnava: Bolek – Hing-Glover, Abena, Janečka, Lovat – Sloboda – Markoski, Grendel, Pekár (59. Rada), Čonka (81. Ashiru) – Yilmaz (87. Tavarez)



Senica: Taborda – Silvejra, Dias, Krč – Klapan, Mendes – Dubois, Tešija (72. Petshi), Asmah (66. Deretti) - Castaňeda (80. Atkinson), Ramirez

tabuľka:



7. Spartak Trnava 27 8 6 13 30:31 30



8. FC Nitra 27 7 9 11 34:40 30



9. AS Trenčín 27 7 6 14 35:46 27



10. Železiarne Podbrezová 27 6 7 14 24:38 25



11. FK Senica 27 6 7 14 30:49 25



12. ViOn Zlaté Moravce 27 7 2 17 27:50 24

Bratislava 21. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom domácom stretnutí 5. kola skupiny o titul Fortuna ligy nad MFK Ružomberok 3:2. Pod triumf čerstvého majstra sa podpísal dvojgólový Andraž Šporar, druhý zásah dosiahol z pokutového kopu. O tretí "zárez" "belasých" sa postaral Dejan Dražič. Na priebežných 1:1 vyrovnal tesne po zmene strán hosťujúci Dominik Kružliak, v závere skorigoval striedajúci Viktor Jedinák. Slovan v tomto ročníku v lige stále neprehral, celkovo 27 zápasov.Slovan mohol otvoriť skóre už v 8. minúte, Čavrič nacentroval do šestnástky, ale Šporarovu hlavičku vytesnil Macík. Hostia mohli domácich vzápätí potrestať, k lopte sa dostal v šestnástke Gál-Anrezly, no zblízka prestrelil. "Belasí" sa dočkali otváracieho zásahu v 20. minúte. Rabiu vysunul Šporara, ten si poradil s obrancom a nedal Macíkovi šancu. Domáci si v obrane nepočínali iste, ale Ružomberok doplácal na koncovku. Ešte do polčasovej prestávky mohol inkasovať druhýkrát, no Čavrič trafil iba žrď.Hostia zaskočili Slovan hneď po zmene strán. Po rohovom kope sa dostala lopta ku Kružliakovi a ten vyrovnal. Na opačnej strane sa dostal do zakončenia Rabiu, hlavou však tesne minul. V 55. minúte mohol poslať domácich do vedenia Holman, prihrávku striedajúceho Mohu však v poslednej chvíli odvrátil Kružliak. Bratislavčania zvýšili tempo, v 60. minúte Takáč fauloval vo vlastnej šestnástke Ljubičiča a Šporar sa z 11 m nepomýlil - 2:1. Ružomberok sa v závere pokúsil zabojovať, blízko k vyrovnaniu bol Mustedanagovič, jeho technický pokus šiel tesne vedľa pravej žŕdky. Slovan však hrozil z protiútokov a napokon uspel. Madleňákovu strelu vyrazil Greif, tá sa dostala k Mohovi, ten prihral na osamoteného Dražiča, ktorý poslal Slovan do dvojgólového vedenia. Vzápätí sa dostal do zakončenia Moha, ale tentokrát sa blysol brankár Macík. Ružomberku sa predsa podarilo zdramatizovať záver, keď v 90. minúte skóroval Jedinák, ale napokon všetky tri body zostali v Bratislave a "belasí" oslávili titul víťazstvom v domácom prostredí.