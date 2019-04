VIDEO: Slovan získal titul v rekordne krátkom čase

Slovan ťahá tri skvelé série – vyhral desať ligových duelov za sebou, naplno bodoval v uplynulých štrnástich zápasoch na ihriskách súperov a ťahá šnúru 28 ligových zápasov bez prehry.

Žilina 14. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom 4. kole nadstavby Fortuna ligy 2018/2019 v Žiline nad MŠK 3:0 a s obrovským predstihom šiestich kôl získali majstrovský titul. Pre Slovan je to rekordný deviaty titul v ére samostatnosti. "Belasí" v tomto ročníku najvyššej súťaže ešte neprehrali a pred druhým DAC Dunajská Streda majú nedostihnuteľný 19-bodový náskok.



Slovan potvrdil absolútnu dominanciu v tomto ročníku v rekordne krátkom čase. Ťahá tri skvelé série – vyhral desať ligových duelov za sebou, naplno bodoval v uplynulých štrnástich zápasoch na ihriskách súperov a ťahá šnúru 28 ligových zápasov bez prehry. V klubovej histórii je to celkovo pre Slovan 25. majstrovský titul a to práve v roku, keď oslavuje storočnicu a otvoril aj nové Tehelné pole. "Sme šťastní, že titul už je v Bratislave a že sme sa dnes mohli tešiť spoločne s našimi fanúšikmi. Pre mňa je to v trénerskej kariére tretí titul, každý z nich je však špeciálny a tento si veľmi vážim, pretože Slovan je veľkoklub a dnes sme dosiahli veľkú vec," povedal tréner majstra Martin Ševela.







Slovan má najlepší káder aj podmienky v lige, teraz pred ním stojí úloha presadiť sa v európskych klubových súťažiach. Aj podľa Ševelu: "Nič sa nekončí, pokračujeme ďalej. Je možné, že v ďalších dueloch dostanú priestor aj hráči, ktoré mali doteraz nižšiu minutáž, chceme ich vidieť v praxi a v zápasovom zaťažení. Chceme splniť naše mini-ciele, ktorými je dosiahnuť čo najviac víťazstiev, urobiť z Dominika Greifa brankára s najvyšším počtom čistých kont, pomôcť Andražovi Šporarovi prekonať strelecký rekord a najmä odohrať sezónu bez prehry. A samozrejme, potom nás čaká ďalší krok, ktorými sú európske poháre."



Vypredaný sektor fanúšikov hostí (cca 550 divákov) si mohol po zápase vychutnať pod Dubňom oslavy s hráčmi. Ich prítomnosť ocenil aj útočník Andraž Šporar: "Sme majstri, pocity sú super. Je to top. Bravo Slovan, bravo nám. Sme šťastní, chceli sme vyhrať už tu, aj keď je do konca ešte šesť zápas, my už máme titul. Dnes sme si to vymenili s Mohom, ja som mu dvakrát prihral na dva góly. Nie je ľahké tu vyhrať 3:0. A prišlo aj veľa našich fanúšikov."



Hráčov čakajú menšie oslavy, Marin Ljubičič o nich ale nechcel veľa prezradiť: "Oslavy budú, ale aké to si nechávame pre seba. Takto sme sa dohodli. Titul je len prvý krok. História je na to, aby sa prekonávala. Najťažšie bude zostať hore, na vrchole, dlhšiu dobu. Je pekné získať titul, ale ťažšie je byť stále hore dlhší čas. To sú naše ciele. A presadiť sa v pohárovej Európe."