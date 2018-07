Slovenské tenistky pocestujú v 1. kole II. skupiny do Lotyšska

Lotyšky disponujú silným družstvom, vo svojom strede majú vlaňajšiu šampiónku grandslamového Roland Garros Jelenu Ostapenkovú i Anastasiju Sevastovovú.

Londýn 24. júla (TASR) - Slovenské tenistky pocestujú v 1. kole II. svetovej skupiny budúcoročného Pohára federácie do Lotyšska. Rozhodol o tom utorňajší žreb v londýnskej centrále ITF. Duel je na programe 10.-11. februára. Zverenky kapitána Mateja Liptáka boli nasadené a okrem Lotyšiek ešte mohli naraziť na Španielsko, Taliansko alebo Kanadu.



Slovenky vo februári zvíťazili v dueli 1. kola II. svetovej skupiny v bratislavskom NTC nad Ruskom 4:1 a prebojovali sa do baráže o elitnú osmičku. V nej však podľahli v Minsku domácemu Bielorusku 2:3. K návratu slovenského tímu do svetovej skupiny nepomohli ani výborné výkony Viktórie Kužmovej, ktorá vo dvojhrách zdolala Arinu Sobolenkovú i Aleksandru Sasnovičovú.



Lotyšky disponujú silným družstvom, vo svojom strede majú vlaňajšiu šampiónku grandslamového Roland Garros Jelenu Ostapenkovú i Anastasiju Sevastovovú. Účasť medzi druhou najlepšou osmičkou si zabezpečili vďaka triumfu 3:2 nad Ruskami v Chanty-Mansijsku. Dva body vybojovala Ostapenková - tohtoročná wimbledonská semifinalistka a aktuálna svetová jedenástka. Tretí pridala Sevastovová, ktorej v rebríčku WTA momentálne patrí 20. miesto.



Generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu Igora Mošku výsledok žrebu príliš nepotešil. "Želal som si, aby sme hrali doma, dostali sme však zrejme najťažšieho možného súpera. Lotyšky budú v domácom prostredí veľmi silné. Ostapenková so Sevastovovou sú v elitnej svetovej dvadsiatke, obe sú výborné tenistky. Budú favoritkami, aj keď nastúpime v najsilnejšom zložení. Ak však naše dievčatá podajú výkony na hranici svojich možností, majú šancu prekvapiť. Predpokladám, že hrať sa bude na harde, keďže Ostapenková má rada rýchle povrchy. Tie však vyhovujú aj našim hráčkam," povedal pre TASR Moška.



žreb 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie:

Lotyšsko - SLOVENSKO, Švajčiarsko - Taliansko, Japonsko - Španielsko, Holandsko - Kanada

žreb 1. kola svetovej skupiny Pohára federácie:

Česko - Rumunsko, Belgicko - Francúzsko, Nemecko - Bielorusko, USA - Austrália