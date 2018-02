Slovenské vodnopólistky chcú v zápase využiť domáce prostredie

Nominácia SR:



Jana Bružeňáková, Anastasia Halocká, Paula Laciková, Emöke Kissová, Beáta Kováčiková, Zuzana Hýroššová, Katarína Kissová, Daniela Kátlovská, Karolína Šandríková, Janka Kurucová, Emma Junasová, Barbora Baranovičová, Barbora Rusznáková, Karin Kačková, Miroslava Stankovianska, Tamara Kolářová

Košice 16. februára (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle nastúpia v stredu od 19.30 h na prvý barážový zápas ME 2018 proti Turecku. Výhodou zvereniek Mareka Gálisa by malo byť domáce prostredie košickej plavárne. Hoci v kádri Sloveniek chýba niekoľko stabilných reprezentantiek, cieľom je postup.Odvetný zápas sa bude hrať v bazéne tureckého družstva, preto by si Slovenky rady vytvorili čo najlepšiu východiskovú pozíciu.uviedol tréner Gális, ktorý je rád, že sa do povedomia vodnopólovej verejnosti dostali aj ženy. Tie pred dvojzápasom s Tureckom hovoria o postupe.uviedla asistenta trénera Cinzia Ragusová.