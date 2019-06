Slovenky prehrali aj v druhom prípravnom zápase v Srbsku

Výsledok:



Srbsko - Slovensko 73:61 (32:40)



Najviac bodov: Jovanovičová 14, Miljkovičová 9, Crvendakičová 8 - Bálintová 13, Dudášová 12, Oroszová 10



Hlasy po zápase:



Peter Jankovič, asistent trénera Slovenska: "Z našej strany bol tento zápas oveľa lepší ako sobotňajší (60:93). Myslím si, že sme k nemu pristúpili veľmi zodpovedne. To, čo sme si povedali šatni, sme dokázali plniť konečne aj na ihrisku. Nestrácali sme hlúpe lopty a nedovolili sme súperkám útočný doskok, hlavne v druhom polčase. Hrali sme veľmi rozumne v útoku. Myslím si, že na konci sme už možno odišli kondične, ale pre nás to neznamená nič kvôli tomu, pretože nie sme v takej fáze prípravy ako súperky. Mali sme veľa otvorených striel, ale nepremenili sme ich z dôvodu, že nám dochádzala kondícia. Všetka česť dievčatám, ako bojovali. Myslím si, že ukázali veľmi slušnú tvár svojej hry a nasadili si latku veľmi vysoko."



Sabina Oroszová, hráčka Slovenska: "Oproti sobote sme určite hrali agresívnejšie v obrane a myslím si, že aj v útoku. Žiaľ, nepadlo nám toľko striel, koľko by sme chceli, ale som rada za celý tím, že v obrane sme sa vzchopili, pridali trochu agresivity, obmedzili straty a ich útočné doskoky. Myslím si, že sme ukázali, že je na čom stavať. Chceme sa zlepšovať každým zápasom."

Belehrad 9. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky neuspeli ani v druhom prípravnom stretnutí proti Srbsku, keď v nedeľu prehrali 61:73. Zverenkyne trénera Juraja Suju čaká najbližšie dvojzápas proti Slovinsku (14. a 15. júna).