Slovenky zdolali Švajčiarky a majú istý postup na ME 2019 družstiev

výsledky - 4. skupina:



Švajčiarsko - Slovensko 1:3



Rachel Moretová - Tatiana KUKUĽKOVÁ 14:12, 11:2, 6:11, 4:12, 11:4



Celine Reustová - Barbora Balážová 7:11, 4:11, 6:11



Rahel Aschwandenová - Eva Ódorová 11:9, 6:11, 8:11, 5:11



Rachel Moretová - Barbora Balážová 2:11, 6:11, 6:11

Švajčiarsko - Grécko 2:3



Celine Reustová - Aikaterini Toliouová 5:11, 2:11, 6:11



Rachel Moretová - Maria Christoforakiová 13:11, 5:11, 11:5, 9:11, 11:2



Rahel Aschwandenová - Konstantina Paridiová 9:11, 15:13, 11:13, 13:15



Rahel Moretová - Aikaterini Toliouová 11:6, 7:11, 11:8, 10:12, 11:9



Celine Reustová - Maria Christoforakiová 3:11, 6:11, 11:9, 5:11

Bratislava 18. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v stolnom tenise postúpili na ME 2019 družstiev. Rozhodlo o tom ich víťazstvo sobotnom zápase v bratislavskej 4. skupine nad Švajčiarkami 3:1. Tie prehrali v úvodnom dueli s Grékyňami 2:3, takže Slovenky neskončia horšie ako na druhom postupovom mieste.Lepšie vstúpili do zápasu Švajčiarky, keď Rachel Moretová zdolal Tatianu Kukuľkovú v piatich setoch 14:12, 11:2, 6:11, 4:12, 11:4. Potom však slovenská jednotka Barbora Balážová vyrovnala proti Celine Reustovej. Eva Ódorová, lúčiaca sa s reprezentačnou kariérou, si poradila Rahel Aschwandenovou a víťazný bod dosiahla Balážová v súboji jednotiek proti Moretovej. "povedal pre TASR tréner Peter Šereda.Slovenky v nedeľu od 11.00 nastúpia proti Grékyňám o prvé miesto v skupine. "Určite to bude dôležitý zápas, pretože pôjde o nasadenie. Na šampionáte je veľký rozdiel, či ste nasadení alebo nie," dodal Šereda.