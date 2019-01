Slovenky zdolali vo štvrtom zápase na MS do 18 rokov dánske hokejistky

Slovensko 18 - Dánsko 18 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 9. Matejková (Dobošová), 31. Vrbinská, 60. Matejková (Dobošová, Halušková) - 40. Dahlová



hlas (zdroj: www.hockeyslovakia.sk):



Peter Kúdelka, tréner SR 18: "Úvod stretnutia bol v zmysle našich predstáv. Súpera sme jasne prevýšili vo všetkých činnostiach, mali sme hernú prevahu a z množstva gólových príležitostí, ktoré sme si vypracovali, sme, žiaľ, premenili iba jednu. V druhej tretine sme opäť dominovali, no v jej druhej polovici sme akoby stratili koncentráciu a akoby sme zabudli, že len tvrdou, poctivou a disciplinovanou prácou môžeme byť úspešní. Dostali sme pár sekúnd pred koncom vlastný gól a do tretej tretiny sme šli len s jednogólovým vedením. V šatni sme si povedali základné body k tomu, aby sme boli úspešní. Dievčatá naskočili späť na správnu koľaj, nálada na striedačke bola pozitívna a gólom do prázdnej bránky sme nakoniec naše víťazstvo aj spečatili. Za túto výhru sme veľmi šťastní, keďže nebolo ľahké ju získať, lebo súper nám nič nedaroval zadarmo. O to cennejšie je tak toto víťazstvo."

Radenthein 12. januára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia žien do 18 rokov si na turnaji A-skupiny 1. divízie MS v Rakúsku pripísala tretie víťazstvo. Zverenky trénera Petra Kúdelku si po triumfoch nad Rakúskom 1:0 a Maďarskom 3:2 pripísali v sobotu výhru 3:1 nad Dánskom. Na konte majú aj jednu prehru s Talianskom 2:5.Slovenky sa na turnaji ešte stretnú s Nemeckom. Víťaz turnaja postúpi do elitnej kategórie MS žien do 18 rokov.