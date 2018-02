Slovenská 17-ka na turnaji v La Mange prehrala so Švédmi

Turnaj hráčov do 17 rokov v La Mange:



Slovensko - Švédsko 1:3 (0:1)



Góly: 51. Mesík - 5. Nygren (z 11 m), 41. Silverholt, 74. Andersson.



zostava SR 17: Bajnóczi - Strákoš, Mesík, Ondrej, Tóth - Danek (58. Gembický), Dopater, Pokorný (41. Lavrinčík), Goljan (65. Iľko) - Bernát (41. Vasiľ), Letenay (65. Strelec).



Samuel Slovák, tréner SR 17: "Bol to ťažký zápas proti tradične silnému Švédsku, na ktoré zatiaľ nevieme zahrať. Do prestávky sme nechávali súperov vyhrávať osobné súboje, potešil ma druhý polčas, v ktorom sme boli lepší my a vypracovali sme si viac streleckých príležitostí. Švédsko disponuje fyzicky veľmi zdatnými hráčmi, ktorí produkujú väčšinou už dospelý futbal. S výsledkom samozrejme nie sme spokojní, ale bola to dobrá previerka našich schopností. "

tabuľka:



1. Švédsko 2 1 1 0 4:2 4



2. Maďarsko 2 1 1 0 4:3 4



3. Slovensko 2 1 0 1 4:4 3



4. Nórsko 2 0 0 2 3:6 0

La Manga 10. februára (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov prehrali v ich druhom zápase na medzinárodnom turnaji v španielskom meste La Mange so Švédskom 1:3. Zverenci trénera Samuela Slováka, ktorí na úvod zdolali rovesníkov z Nórska 3:1 sa ešte stretnú s Maďarmi (pondelok 12. februára, 15.00). Víťazná šnúra "sokolíkov" v medzištátnych zápasoch, vrátane predchádzajúceho turnaja v Bielorusku sa tak zastavila na čísle päť.(zdroj: www.futbalsfz.sk):