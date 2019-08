Slovenská 20-ka odštartovala sezónu triumfom nad Nemeckom

Slovensko – Nemecko 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)



Góly: 27. Paulíny (Bučko), 35. Čajkovič (Okuliar), 40. Vitaloš (Okuliar, Čajkovič). Rozhodovali: Štefik, Adamec - Šoltés, Durmis, vylúčení: 5:11 na 2 min, navyše: Fleischer (Nem.) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 281 divákov.



Zostava SR20: Hlavaj – Golian, Vitaloš, Česánek, Bučko, Dlugoš, Martiška, Zekucia, Semaňák – Okuliar, Minárik, Čajkovič, Džugan, Paulíny, Ďurina, Sarvaš, Čenka, Nespala, Šeliga, Hvizdoš, Mrázik



ďalší zápas:



Dánsko – Česko 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)



Góly: 38. Jensen (Kjär) - 23. Čermák (Pšenička), 28. Kukla (Beránek, Bambula), 53. Přikryl (Jelínek), 59. Rychlovský

hlas po zápase (SZĽH):

ďalší program Summer Hockey Challenge (Zimný štadión Poprad):



piatok 2. augusta



14.30 Nemecko - Dánsko, 18.00 SR - ČR



sobota 3. augusta



12.00 Nemecko – ČR, 15.30 SR - Dánsko

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartovala sezónu 2019/2020 štvrtkovým triumfom na turnaji U20 Summer Hockey Challenge v Poprade nad Nemeckom 3:0. Úspešnú premiéru na lavičkezažil nový hlavný tréner Róbert Petrovický, ten prebral tím po sedemročnom pôsobení Ernesta Bokroša.Domáci reprezentanti využili veľkú nedisciplinovanosť hostí a všetky tri góly dali v presilovkách v rozmedzí 27. až 40. minúty. Nemci dostali až jedenásť menších trestov a Fleischer navyše aj 10 minút za vrazenie na mantinel.Slováci sa v ďalších dueloch stretnú v piatok v derby s Českom a v sobotu s Dánskom. Petrovického zverenci obhajujú na turnaji celkový triumf z uplynulého ročníka."Na zápas sme sa pripravili, pred prvým turnajom sezóny sme mali dva prípravné tábory. Chceli sme od prvého zrazu predvádzať náš hokej. Začiatok duelu s Nemeckom bol trochu opatrný z oboch strán, ale predviedli sme dobrú robotu v prvom oslabení. Neskôr sme začali viac strieľať, tlačiť sa do bránky a vytvárali sme si šance. Svojím úsilím sme si vytvorili niekoľko možností a presilových hier, na ktorých sme dnes postavili zápas. Som veľmi rád, že sme niektoré využili a to je dobré pre sebavedomie chalanov. Je to dobrý vstup do sezóny, víťazstvo vždy poteší. Nemci hrajú agresívny a tvrdý hokej. Chlapcov sme nabádali na pohyb, jednoduchosť a korčuľovanie do voľných priestorov. Musím vyzdvihnúť aj veľkú obetavosť hráčov, v oslabeniach sme mali niekoľko zblokovaných striel. V závere sme sa dopustili niekoľkých chýb, ktoré sme si hneď po stretnutí vysvetlili. Zajtra nás čaká nový deň a s pokorou ideme ďalej."